Індія може придбати російську нафту з танкерів, що застрягли в морі

США надали Індії 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти з танкерів, які вже перебувають в морі. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в п’ятницю, 6 березня.

За його словами, Міністерство фінансів США ухвалило це рішення, «щоб нафта продовжувала надходити на світовий ринок». Індійські нафтопереробні заводи на 30 днів будуть звільнені від санкцій за купівлю російської нафти.

«Цей тимчасовий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє здійснювати операції тільки з нафтою, яка вже застрягла в морі… Ця тимчасова міра полегшить тиск, спричинений спробами Ірану взяти в заручники світову енергетику», – ідеться в повідомленні.

Скотт Бессент зазначив, що Індія є важливим партнером Сполучених Штатів, які сподіваються, що «Нью-Делі збільшить обсяги закупівлі американської нафти».

Зауважимо, ціни на нафту продовжують зростати на тлі загострення війни США та Ізраїлю проти Ірану, що спричиняє перебої з постачанням сировини з країн Близького Сходу. Бойові дії вже призвели до скорочення видобутку в Іраку майже на 1,5 млн барелів на добу. Також іранські війська завдали ударів по нафтових танкерах в Ормузькій протоці, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Як писав ZAXID.NET, 2 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді про припинення закупівлі російської нафти. За словами Трампа, Індія готова купувати нафту в США та Венесуели замість Росії.