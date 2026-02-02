Трамп заявив,

Президент США Дональд Трамп поспілкувався з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді та заявив, що той готовий відмовитися від купівлі російської нафти. На думку американського президента, це може пришвидшити завершення російсько-української війни.

Про розмову з індійським премʼєр-міністром Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social у понеділок, 2 лютого. За словами американського президента, він обговорив з Моді торгівлю та питання російсько-української війни.

«Він погодився припинити купувати російську нафту – і купувати набагато більше у США та, потенційно, Венесуели. Це допоможе закінчити війну в Україні, що відбувається зараз і щотижня помирають тисячі людей», – заявив Трамп.

Крім того, президент США заявив, що домовився з Моді про торгову угоду. Згідно з нею, Сполучені Штати понизять мита на індійський імпорт з 25% до 18%. Водночас Індія погодилася встановити нульові мита на американські товари.

На своїй сторінці в соцмережі Х Нарендра Моді прокоментував спілкування з Трампом та підтвердив зниження тарифів для Індії.

«Коли дві великі економіки та найбільші демократії світу працюють разом, це приносить користь нашим народам і відкриває величезні можливості для взаємовигідної співпраці», – повідомив Моді.

Водночас про відмову від російської нафти індійський премʼєр не згадав.

Про те, що Індія пообіцяла припинити закупівлі російської нафти, Дональд Трамп заявляв ще у жовтні 2025 року. Тоді він сказав, що Індія не може «негайно» зупинити постачання нафти з Росії, назвавши це «дещо складним процесом». До того, улітку 2025 року, Трамп запровадив 25% мита на індійські товари, а згодом наклав додаткові тарифи ще у 25% через закупівлю російської нафти.