Fox News показав український дрон в ефірі про технології США

Американський телеканал Fox News під час ефіру, присвяченому обговоренню технологій, що використовується США під час операції в Ірані, транслював кадри роботи українського дрона-перехоплювача Sting, розробленого групою «Дикі шершні». Про це повідомили українські винахідники у соцмережі ікс у четвер, 5 березня.

В ефірі телеканалу Fox News журналіст та експерт обговорювали операцію США проти Ірану. Зазначалось, що американські військові використовують дрони власного виробництва зі штучним інтелектом. При цьому розмова ілюструвалась кадрами з роботою перехоплювача дронів, що розробила українська група «Дикі шершні». Про те, що відео належить українським розробникам свідчить й логотип Wild Hornets (українською – дикі шершні) на кадрах.

У своєму повідомленні група «Дикі шершні» підтримала прагнення міжнародного ЗМІ висвітлити технології, що допомагають протидіяти ударним дронам. Там зауважили, що телеканал показав перехоплювач дронів Sting, який розробила українська група «Дикі шершні», й зараз використовується українськими військовими.

«Ми цінуємо те, що міжнародні ЗМІ, такі як Fox News, висвітлюють ефективну роботу безпілотників-перехоплювачів. На кадрах, зображено Sting – український безпілотник-перехоплювач, розроблений інженерами “Дикі шершні” та використовується українськими підрозділами ППО для знищення безпілотників типу “шахед”. Sting є результатом довгого та складного шляху, пройденого інженерами та українськими солдатами, і ми були б вдячні, якби ці досягнення були належним чином відзначені», – наголосили «Дикі шершні».

Зауважимо, що у березні 2025 року Сили безпілотних систем повідомили, що почали збивати ударні дрони за допомогою значно дешевших засобів. Ймовірно, йшлося про перехоплювач Sting, що розробляє українська група «Дикі шершні». Sting управляється від першої особи, як звичайні FPV-дрони та може бути дешевим замінником зенітних ракет, що використовують для збиття «шахедів».

Перехоплювач дронів Sting, розроблений групою «Дикі шершні»

4 липня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що під час чергової російської атаки дронам-перехоплювачам вдалося збити десятки безпілотників. На тлі цього президент анонсував розширення виробництва БпЛА такого типу. 5 листопада 2025 року «Дикі шершні» повідомили про початок масового виробництва дронів-перехоплювачів Sting, а також відкриття навчального центру, де готуватимуть пілотів дронів-перехоплювачів.

5 лютого 2026 року міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що у січні Сили оборони України встановили рекорд зі знищення російських ударних безпілотників типу «шахед». Він зазначив, що особливо ефективними виявились дрони-перехоплювачі.