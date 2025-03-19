Оператори Сил безпілотних систем за допомогою новітнього засобу збили 10 дронів типу Shahed

Оператори Сил безпілотних систем завдяки новітньому засобу почали перехоплювати дрони-камікадзе типу Shahed. Про це у середу, 19 березня, повідомили у Telegram-каналі СБС.

Зазначається, що оператори підрозділу Darknode 412-го полку NEMESIS Сили безпілотних систем вже знищили понад 10 російських ударних БпЛА типу Shahed допомогою новітнього засобу. Військові не уточнюють, про який саме засіб йдеться, але зазначають, що він коштує 5 тис. доларів. Водночас вартість дрона-камікадзе становить близько 150 тис. доларів.

«Сили безпілотних систем продовжують впроваджувати інноваційні рішення, що підвищують ефективність Сил оборони України задля збереження життя українців», – зазначили військові.

«Мілітарний» припускає, що Сили безпілотних систем для збиття «шахедів» почали використовувати швидкісні дрони-перехоплювачі літакового або квадрокоптерного типу. Один із таких перехоплювачів Sting розробляє українська група «Дикі шершні». Sting управляється від першої особи, як звичайні FPV-дрони та може стати дешевим замінником зенітних ракет, які використовують для збиття дронів типу Shahed.

Дрон-перехоплювач Sting українського виробництва

Зазначимо, що росіяни щодня атакують Україну дронами-камікадзе типу Shahed. В ніч на середу, 19 березня, російські окупанти випустили по українських містах 145 дронів-камікадзе та безпілотників-імітаторів. Повітряним силам вдалося збити 72 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів, ще 56 дронів-імітаторів – локаційно втрачені.