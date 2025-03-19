Зруйнований внаслідок атаки на Київщину будинок, 19 березня

У ніч середи, 19 березня, російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши балістичні та зенітні ракети, а також ударні безпілотники. Про це повідомили Повітряні сили.

З 19:00 18 березня росіяни випустили дві балістичні ракети Іскандер-М, чотири зенітні керовані ракети С-300 та 145 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів із російських Брянська, Орла, Шаталова, Курська, Міллерова і Приморсько-Ахтарська.

Загроза ударних БпЛА оголошувалася в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Станом на 08:00 Повітряні сили підтвердили збиття 72 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів, ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.

Наслідки російської атаки 19 березня

За інформацією Повітряних сил, через російські дрони та ракети постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.

Сумщина – російські безпілотники впали на дах Сумської обласної клінічної лікарні та Краснопільської лікарні. Унаслідок атаки росіян приміщення Краснопільської лікарні зазнало значних руйнувань, також пошкоджено службовий автомобіль ДСНС. В обох випадках обійшлось без жертв.

Полтавщина – уламки БпЛА пошкодили складське приміщення одного з підприємств у Миргородському районі. Також відбулося загоряння соломи, яке швидко загасили.

Дніпропетровщина – через дронову атаку в Дніпрі та Павлоградському районі сталася пожежа.

На Павлоградщині пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Також росіяни пошкодили приватний будинок, господарську споруду, авто на Нікопольщині.

В «Укрзалізниці» повідомили, що російські дрони завдали удару по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. Там виникла пожежа, є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком. Повідомляється, що час ліквідації наслідків росіяни завдали повторного удару.

Київщина – унаслідок падіння уламків дронів у Бучанському районі пошкоджено 20 таунхаусів, 15 приватних будинків та 19 авто. Також руйнувань зазнали дві будівлі та літня тераса одного із закладів. Серед постраждалих – 54-річний чоловік та 43-річна жінка, їх госпіталізували.

У Бориспільському районі – пошкоджено приватний будинок. Також в Обухівському, Бориспільському, Фастівському та Бучанському районах загасили пожежу трав’яного настилу.

Зауважимо, на час публікації новини інші ОВА не уточнили наслідків ворожої атаки.