Міноборони РФ не повідомило про роботу ППО в Краснодарському краї РФ

У ніч на середу, 19 березня, у Краснодарському краї Росії виникла пожежа на нафтобазі. Роботу підприємства тимчасово зупинили, повідомили пропагандистські Telegram-канали.

Як ідеться, безпілотники уразили пункт перевалки нафти «Кавказька» в Краснодарському краї. В оперативному штабі регіону повідомили, що уламки збитих дронів впали на сусідню нафтобазу, що призвело до пожежі на площі 20 м2.

Місцеві поширили відео з кадрами пожежі на атакованому підприємстві.

«За даними оперштабу Краснодарського краю, пошкоджено трубопровід між резервуарами. Спрацювала автоматична система пожежогасіння та охолодження. Евакуйовано 30 осіб чергової зміни. Роботу підприємства зупинено», – ідеться в повідомленні.

В оперштабі зауважили, що пожежі присвоєно 4-й ранг складності, на місці працюють 105 рятувальників і 45 одиниць техніки, спеціальні та екстрені служби.

Американський сервіс FIRMS, який фіксує осередки пожежі, зафіксував аномальне підвищення температури на території нафтобази о 1:24 ранку за координатами 45.46567, 40.69602.

У російському міноборони традиційно відзвітували про збиття кількох десятків українських безпілотників. Так, упродовж ночі російська ППО перехопила 57 дронів, а саме:

35 БпЛА – над Курською областю,

13 БпЛА – над Орловською,

сім БпЛА – над акваторією Азовського моря,

по одному БпЛА – над Тульською та Брянською областями.

При цьому у зведенні міноборони не згадали Краснодарський край, де після атаки безпілотників у станиці Кавказькій горить нафтобаза.

Пункт перевалки нафти «Кавказька» є важливим підприємством, залученим до великого ланцюжка транспортування російської нафти на експорт. Пункт охоплює залізничний нафтовий термінал і з’єднувальний трубопровід до нафтоперекачувальної станції «Кропоткінська», що входить до трубопровідної системи Каспійського трубопровідного консорціуму.

Зауважимо, на час публікації новини українська сторона офіційно не коментувала атаку на нафтобазу.

Як писав ZAXID.NET, 17 березня ударні безпілотники масовано атакували Астраханський газопереробний завод, внаслідок чого спалахнула пожежа.