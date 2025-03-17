Безпілотники атакували Астраханську область

В ніч на понеділок, 17 березня, ударні безпілотники масовано атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області, внаслідок чого спалахнула пожежа. Про це повідомив губернатор Астраханської області Ігорь Бабушкін.

За його словами, вночі по регіону було завдано масованої атаки безпілотників на об'єкти паливно-енергетичного комплексу. По цілях нібито відпрацювала ППО, однак через падіння уламків на території об'єкта сталося загоряння. Одна людина отримала поранення.

«Ситуація контрольована, фахівці екстрених служб на місці негайно приступили до усунення наслідків. Під час атаки постраждала одна людина. Наразі потерпілого доправили в лікарню», – зазначив Бабушкін.

Крім цього, пізно ввечері у неділю, 16 березня, щонайменше 10 вибухів пролунало у районі міста Єйськ Краснодарського краю. Російські Telegram-канали зазначають, що ціллю ударів міг бути військовий аеродром.

Аналітик Петро Андрющенко зазначив, що попередньо БпЛА завдали удари по інфраструктурі Астраханського газопереробного заводу.

Фото Петра Андрющенка, на фото розташування атакованого підприємства в Астраханській області

«Нічна масова робота ППО в Єйську – це спроба зупинити атаку в першу чергу на Астраханську область», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 14 березня, ударні безпілотники атакували Москву і Московську область, а також спричинили пожежу на НПЗ в Туапсе.