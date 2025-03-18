Росіяни завдали ударів по 12 областях України

У ніч на вівторок, 18 березня, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши ударні дрони. Внаслідок нічної атаки постраждали п’ять областей, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

З 19:00 17 березня росіяни випустили по Україні 137 безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів. Пуски БпЛА відбувалися з російських Шаталова, Курська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України. ППО працювала у 12 областях:

Харківській

Полтавській

Сумській

Чернігівській

Черкаській

Київській

Вінницькій

Кіровоградській

Дніпропетровській

Запорізькій

Миколаївській

Херсонській

Станом на 09:00 Повітряні сили підтвердили збиття 63 ударних дронів. Ще 64 безпілотники-імітатори локаційно втратили без негативних наслідків.

Результат роботи ППО у ніч на 18 березня

Втім, на території Київської, Харківської, Сумської, Черкаської, Полтавської та Дніпропетровської області є руйнування, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Зокрема, на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки виникли пожежі на двох місцевих підприємствах. На Черкащині дрони спричинили пожежу у складському приміщенні з харчовими продуктами, а також пошкодили адмінбудівлю іншого підприємства. У Харківській області внаслідок нічного обстрілу постраждав 59-річний охоронець цивільного підприємства і пошкоджений навчальний заклад у селищі Печеніги.

Крім того, станом на 09:30, уламки БпЛА впали на територію школи у Деснянському районі Києва. Уламки спричинили загоряння, наразі уточнюється інформація про постраждалих. За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, учні школи під час тривоги знаходились в укритті.