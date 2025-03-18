Вночі Україну атакували майже 140 російських дронів-камікадзе
63 з них вдалося збити
У ніч на вівторок, 18 березня, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши ударні дрони. Внаслідок нічної атаки постраждали п’ять областей, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.
З 19:00 17 березня росіяни випустили по Україні 137 безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів. Пуски БпЛА відбувалися з російських Шаталова, Курська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська.
До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, а також мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України. ППО працювала у 12 областях:
- Харківській
- Полтавській
- Сумській
- Чернігівській
- Черкаській
- Київській
- Вінницькій
- Кіровоградській
- Дніпропетровській
- Запорізькій
- Миколаївській
- Херсонській
Станом на 09:00 Повітряні сили підтвердили збиття 63 ударних дронів. Ще 64 безпілотники-імітатори локаційно втратили без негативних наслідків.
Результат роботи ППО у ніч на 18 березня
Втім, на території Київської, Харківської, Сумської, Черкаської, Полтавської та Дніпропетровської області є руйнування, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Зокрема, на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки виникли пожежі на двох місцевих підприємствах. На Черкащині дрони спричинили пожежу у складському приміщенні з харчовими продуктами, а також пошкодили адмінбудівлю іншого підприємства. У Харківській області внаслідок нічного обстрілу постраждав 59-річний охоронець цивільного підприємства і пошкоджений навчальний заклад у селищі Печеніги.
Крім того, станом на 09:30, уламки БпЛА впали на територію школи у Деснянському районі Києва. Уламки спричинили загоряння, наразі уточнюється інформація про постраждалих. За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, учні школи під час тривоги знаходились в укритті.