Вночі росіяни запустили по Україні 178 безпілотників

В ніч на суботу, 15 березня, російські військові вкотре атакували Україну безпілотниками різного типу. Українська ППО збила 130 ударних БпЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Масована російська атака почалась приблизно о 19:30 у п’ятницю, 14 березня, та продовжилася вночі. Окупанти атакували України двома балістичними ракетами «Іскандер-М», які запустили з Курської області. Крім того, окупанти запустили 178 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів.

Наразі відомо, що українським військовим вдалося перехопити 130 дронів-камікадзе, ще 38 безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено внаслідок дії РЕБ. Протиповітряна оборона працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Наслідки нічної російської атаки

У Чернігові російський БпЛА влучив у багатоповерхівку. Також пошкоджень зазнали ще кілька приватних будинків та близько 10 автомобілів. Інформація про постраждалих не надходили, повідомив начальник ОВА В’ячеслав Чаус.

Одещину російські безпілотники протягом ночі атакували двічі. Внаслідок першої атаки у місті Чорноморськ пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура. Крім того, 53-річний місцевий житель отримав травми, його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Друга російська атака була спрямована на Одесу, відомо про 61-річну постраждалу жінку. Вона отримала травми обличчя уламками скла, внаслідок вибухової хвилі. Її госпіталізували до лікарні, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

Також російська атака пошкодила залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Запоріжжя. «Укрзалізниця» повідомила, що вивела на знеструмлені ділянки резервні тепловози, однак є мінімальні затримки поїздів. Ознайомитися з переліком поїздів, які затримуються можна за посиланням. Крім того, росіяни вдарили балістичними ракетами по житловому будинку у Кривому Розі Дніпропетровської області. Внаслідок атаки постраждали 14 людей, серед них – дві дитини, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

У Білоцерківському Київської області внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено сім приватних будинків. Постраждалих – немає, повідомив начальник ОВА Микола Калашник.