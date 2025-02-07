У 2024 році росіяни активно застосовували КАБи на фронті та проти прифронтових міст

У п’ятницю, 7 лютого, в Запоріжжі українські військовослужбовці збили російську керовану авіабомбу. Інформацію про це підтвердив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат низці українських ЗМІ.

7 лютого у мережі з'явилася інформація про те, що Повітряним силам начебто вперше вдалося збити російський КАБ. За словами Ігната, військові дійсно збили бомбу – втім, це не перший КАБ, який знищили українські захисники.

Як саме Повітряним силам вдалося збити керовану авіабомбу, Юрій Ігнат не уточнив. За його словами, щоб знищити КАБ, необхідне залучення низки засобів.

«Для протидії цій загрозі потрібен комплексний підхід — як використання засобів наземної ППО, так і авіаційної компоненти, щоб якнайдалі відганяти носіїв цих КАБів», – сказав він у коментарі hromadske.

За словами Юрія Ігната, за 2024 рік російські окупанти випустили по Україні майже 40 тис. керованих авіабомб різних типів. Так, за минулий рік росіяни почали дуже активно застосовувати КАБи на фронті та прифронтових територіях, руйнуючи, зокрема, житлові будинки та цивільні об’єкти.

Зазначимо, ще у 2023 році Юрій Ігнат розповідав, що КАБи можна спробувати збити, проте для цього необхідно багато засобів. У коментарі «Суспільному» начальник управління комунікацій ПС повідомив, що найбільш ефективними для протидії керованим авіабомбам є сучасні засоби ППО (як-от Patriot і SAMP-T), а також сучасні винищувачі, які можуть протистояти безпосередньо російській авіації – знищувати аеродроми та Су-34, які несуть авіабомби.