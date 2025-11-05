Дрон-перехоплювач Sting вийшов у серійне виробництво

Українська компанія «Дикі шершні» повідомила про початок масового виробництва дронів-перехоплювачів Sting. Крім того, в Україні з’явився навчальний центр, де готують пілотів дронів-перехоплювачів. Про це «Дикі шершні» повідомили у своєму телеграм-каналі.

Зазначається, що серійне виробництво українських дронів-перехоплювачів Sting триває вже чотири місяці. За цей час захисники збили понад тисячу російських ударних дронів типу Shahed, а також його російських аналогів під назвою «Гербера». При цьому близько 500 безпілотників перехопили минулого місяця.

«Над Sting’ом команда працювала понад рік. Ми провели сотні тестів, здійснили десятки виїздів на фронт, інвестували сотні тисяч доларів – з однією метою – створити масовий, простий і доступний перехоплювач шахедів. І нам це вдалося», – йдеться у повідомленні компанії.

«Дикі шершні» також розкрили основні характеристики дронів Sting. Вказується, що для його розгортання необхідно 15 хв й він здатний перехопити дрон-камікадзе на відстані до 25 км. Крім того, Sting може працювати з будь-якою FPV станцією і його можна доукомплектувати цифровою телевізійною системою Hornet Vision.

«Дрон без катапульти стартує з будь-якої рівної поверхні, за секунди набирає висоту, миттєво наздоганяє шахед. Його можна повернути, якщо ціль не виявлена або була знищена іншим дроном», – розповіли розробники.

Наразі в Україні виготовляють тисячі дронів щомісяця й кожного дня українські військові застосовують десятки дронів-перехоплювачів Sting.

Також «Дикі шершні» оголосили про відкриття навчального центру «Нічні Шершні», де готують пілотів дронів-перехоплювачів. Навчання триває три дні.

Більше про українські дрони перехоплювачі

Інформація про те, що українські військові почали збивати ударні дрони за допомогою значно дешевших засобів, вперше з’явилась у березні 2025 року. Тоді повідомлялось, що Сили безпілотних систем збили вже БпЛА типу Shahed.

4 липня 2025 року Володимир Зеленський повідомив, що під час чергової російської атаки на Україну дронам-перехоплювачам вдалося збити десятки безпілотників. На тлі цього президент анонсував розширення виробництва БпЛА такого типу.

20 жовтня українська компанія «Генерал Черешня» оголосила про запуск серійного виробництва нового безпілотника Bullet, призначеного для перехоплення ударних дронів типу Shahed. Випробовування дронів-перехоплювачів Bullet почалися ще у липні 2024 року.