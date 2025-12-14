Андрій Сибіга відповів на закиди Орбана щодо заморожених російських активів

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан виступив з різкою критикою рішення Євросоюзу про довгострокове замороження російських активів, заявивши, що це «оголошення війни». На його заяву 14 грудня відреагував голова українського МЗС Андрій Сибіга, який назвав Орбана найбільш цінним російським активом в Європі.

У соцмережі Х Віктор Орбан відреагував на рішення ЄС довгостроково заморозити російські активи на території Європи, про яке оголосили 12 грудня. Він заявив, що Угорщина не «підіграватиме цій перекрученій брюссельській схемі», додавши, що це рішення є ескалаційним.

«Оминаючи Угорщину та ґвалтуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці вживають заходів для захоплення заморожених російських активів – оголошення війни. Тим часом вони вимагають € ще 135 мільярдів від держав-членів для підживлення конфлікту», – написав Орбан.

На його заяву відповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він поширив допис угорського премʼєр-міністра та написав, що він «найбільш цінний заморожений актив в Європі».

Додамо, на допис Орбана також відреагував польський очільник МЗС Радослав Сікорський. Він написав, що «Віктор заслужив свій орден Леніна» – найвища нагорода СРСР. На коментар Сікорського відповів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

«Ми розуміємо, що ви дуже хочете війни між Росією та Європою! Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну», – написав Сійярто.

Також Сійярто відповів Андрію Сибізі: «Чи не могли б ви нарешті зрозуміти: це ваша війна, а не наша!»

Своєю чергою Сікорський відповів угорському міністру, що війни не буде, якщо Росія знову не вторгнеться.

«Але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці», – написав Сікорський.

Нагадаємо, 12 грудня ЄС погодив довгострокове замороження 210 млрд євро російських активів. Серед країн, які проголосували «За», була Бельгія. Саме там зберігається більша частина заморожених російських грошей – близько 185 млрд євро.

Рішення дозволяє Євросоюзу не голосувати кожні пів року за продовження заморозки російських активів та усуває ризик ветування такого рішення з боку Угорщини та Словаччини.

Крім того, таке рішення наближає можливість виділення 210 млрд євро для репараційної позики Україні коштом Росії.