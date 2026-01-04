Бойова авіація Великої Британії та Франції завдала спільного удару по підземному об’єкту в Сирії, який використовували бойовики терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ). Про це в неділю, 4 січня, повідомила газета The Guardian із посиланням на Міноборони Великої Британії.

Увечері 3 січня керовані бомби використали для ураження тунелів, що ведуть до об’єкта, розташованого в гірській місцевості поблизу стародавнього міста Пальміра в центрі Сирії.

В Міноборони заявили, що за попередніми даними, ціль була успішно уражена. Для її бомбардування використовували винищувачі Typhoon FGR4, які підтримував літак-заправник Voyager.

Зазначається, що цей об’єкт, ймовірно, слугував складом для зберігання зброї та вибухівки, а в прилеглих районах не було цивільного населення.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що Велика Британія рішуче налаштована «стояти пліч-о-пліч зі своїми союзниками», щоб «придушити будь-яке відродження» ІДІЛу.

Він подякував представникам збройних сил, які брали участь в операції «з ліквідації небезпечних терористів, що загрожують нашому способу життя».

Зауважимо, літаки західних країн здійснюють патрулювання, щоб запобігти відродженню ісламістського угруповання, яке до 2019 року контролювало частину території Сирії.