Теракт стався у церкві Святого Іллі в Дамаску

У сирійському Дамаску терорист-смертник, пов’язаний з ІДІЛ, підірвав себе посеред грецької православної церкви, попередньо відкривши вогонь по відвідувачах. Внаслідок стрілянини та вибуху є загиблі та поранені, повідомило Reuters у неділю, 22 червня.

Терорист скоїв напад на грецьку православну церкву Святого Іллі в Дамаску. За даними міністерства внутрішніх справ, нападник був членом «Ісламської держави». Спочатку чоловік відкрив вогонь по відвідувачах церкви, а потім підірвав себе за допомогою жилета з вибухівкою.

Під час теракту в церкві перебували десятки людей, серед них – діти. За даними сирійського інформагентства SANA з посиланням на МОЗ Сирії, внаслідок вибуху постраждали 52 людини. Щонайменше 20 людей загинули.

У міністерстві закордонних справ Сирії засудили теракт та зазначили, що перехідний уряд підтримує захист релігійних меншин. Наразі на місці події працюють правоохоронці та сили внутрішньої безпеки. Триває госпіталізація постраждалих внаслідок теракту.