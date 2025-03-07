Солдати нової влади Сирії перед сутичкою з прихильниками Асада у провінції Дараа

У Сирії озброєні люди, пов’язані з нещодавно поваленим режимом Башара Асада, скоїли напади на низку міст у країні, вбивши десятки людей. Зокрема, від атак постраждало портове місто Латакія, повідомило 7 березня Bloomberg із посиланням на державне агентство країни Sana.

За даними Sana, напад прихильників Асада був заздалегідь спланований – він охопив кілька об’єктів безпеки в Джабле та навколишніх районах, а також завдав шкоди державним та приватним будівлям.

Сирійська обсерваторія з дотримання прав людини повідомила, що в багатогодинних зіткненнях загинули 48 осіб з обох сторін, у тому числі – четверо мирних жителів. НА підтримку військ до районів, які постраждали від нападів, вирушили поліцейські та військові.

Через напад у портовому місті Латакія, Тартусі, де розташована російська військова база, а також Хомсі запровадили комендантську годину.

Речник Міністерства оборони Сирії Хасан Абдул-Гані закликав прихильників Асада здатися, нагадавши, що Башар Асад втік та більше не підтримує збройні формування.

Нагадаємо, у грудні 2024 року сирійські повстанці сунітського радикального угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) заявили про звільнення столиці Сирії Дамаску та падіння режиму Башара Асада. Тоді новий уряд повідомив про те, що в країні не будуть репресувати та здійснювати помсту представникам попередньої влади, а також реорганізують армію та відновлять роботу ключових установ у співпраці з ООН.