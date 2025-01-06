У сирійській провінції знайшли ще одне масове поховання
У братській могилі виявили приблизно 1500 тіл
Після повалення режиму Асада масові поховання продовжують виявляти у сирійських провінціях під час пошукових заходів. Про це у неділю, 5 січня, повідомило видання TRT Haber.
У населеному пункті Наккарін у сирійській провінції Алеппо знайшли ще одне масове поховання. Ймовірно, останки належать цивільному населенню, яке було знищене режимом Асада.
«Масові поховання продовжують виявляти під час пошукових і перевірочних заходів по всій країні. Групи цивільної оборони та поліція Алеппо виявили нове масове поховання в селі Наккарін в Алеппо», – йдеться у повідомленні.
Відомо, що у братській могилі виявили приблизно 1500 тіл.
Нагадаємо, 8 грудня повстанці «Хаят Тахрір аш-Шам» заявили про звільнення столиці Сирії Дамаску. Згодом представник від опозиції Хаді аль-Бахра оголосив про падіння уряду Башара Асада. Він запевнив, що опозиція не репресуватиме представників попередньої влади, а мирна передача влади відбудеться «у співпраці з ООН».
Тим часом МЗС Росії заявило, що Асад, який правив Сирією майже 25 років, втік із країни після переговорів з «іншими учасниками збройного конфлікту» і дав вказівки про мирну передачу влади. Згодом стало відомо, що росіяни допомогли інсценувати авіакатастрофу літака Асада для його порятунку.
Керівник правозахисної організації «Сирійська оперативна група з надзвичайних ситуацій» Муаз Мустафа 17 грудня повідомив про масове поховання під Дамаском у Сирії, де знайшли тіла щонайменше 100 тис. закатованих людей.