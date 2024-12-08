Сирійські повстанці зайшли на територію Дамаску

У неділю, 8 грудня, повстанці сунітського радикального угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) заявили про звільнення столиці Сирії Дамаску. Про це повідомили у пресслужбі Управління військовими операціями. Згодом про падіння режиму Асада повідомив лідер опозиції Хаді аль-Бахра, передає Al Arabia.

NBC News із посиланням на командира повстанців Хасана Абдул-Гані повідомило про звільнення Дамаска, який станом на 6 грудня був під контролем проурядових сил. Повстанці також оголосили про падіння режиму Башара Асада в країні. Втім, згодом сирійська армія заявила, що продовжує операції проти «терористичних угруповань» у ключових містах Хама і Хомс і в сільській місцевості Дераа.

«Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада. Для переміщених осіб у всьому світі: Вільна Сирія чекає на вас», – заявив Хасан Абдул-Гані.

Прем’єр-міністр Сирії Газі аль-Джалалі заявив, що уряд буде готовий співпрацювати з «будь-яким керівництвом, обраним сирійським народом». Водночас посадовець сказав, що не залишатиме свого дому, за винятком проведення мирних заходів, які сприятимуть безпеці та заспокоєнню громадян.

Де наразі перебуває Башар Асад, невідомо. За даними CNN, ввечері 6 грудня Асад покинув Дамаск – його не бачили у жодному з місць міста, де «очікували б його знайти». Сирійські повстанці ж заявили, що Башара Асад втік з Дамаска.

У пресслужбах турецького та російського МЗС заявили, що Башар Асад покинув Сирію, не уточнивши, до якої країни він втік. Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про втечу родини Асада до Росії.

Сирійське державне телебачення оголосило, що 53-річне правління родини Асадів завершено. Крім того, повстанці оголосили про звільнення політичних в’язнів режиму Асада. Раніше ХТШ заявили про захоплення військової в’язниці Сайдная. Раніше ООН зафіксувала у в’язниці факти систематичних тортур та приниження ув’язнених.

Доповнено о 14:20. Голова Національної коаліції сирійської революції та опозиційних сил Хаді аль-Бахра оголосив про падіння уряду Башара Асада. Він запевнив, що опозиційні сили не будуть репресувати та здійснювати помсту представникам попередньої влади та заявив, що «темна сторінка в історії Сирії закінчилася».

Аль-Бахра повідомив, що в країні реорганізують армію, а також анонсував відновлення роботу урядових установ протягом двох днів. Крім того, він запевнив, що мирна передача влади відбудеться «у співпраці з ООН».

Вранці 8 грудня ізраїльська армія ЦАХАЛ оголосила про розгортання своїх військ у буферній зоні між Ізраїлем та Сирією на Голанських висотах. Ізраїльські військові заявили що ці заходи пов’язані з «останніми подіями в Сирії» та бажанням Ізраїлю «забезпечити безпеку громад Голанських висот і власних громадян».

Військові заявили, що продовжуватимуть діяти в цьому районі стільки, скільки буде необхідно. Втім, у ЦАХАЛ підкреслили, що не втручатимуться у внутрішні події в Сирії.

Нагадаємо, з 27 листопада триває наступальна операція ХТШ на підконтрольні режиму Асада міста. Сирійські ЗМІ повідомили, що на тлі наступу опозиційних збройних угрупувань президент Сирії прибув до Росії з неанонсованим візитом, проте офіційно про його поїздку до Росії не повідомлялось. Водночас російські ЗМІ повідомили, що Росія нібито попередила Сирію, що надасть «обмежену допомогу» в бойових діях через агресію проти України.