Ісламістські бойовики продовжують наступальну операцію у Сирії

Підтримувані Туреччиною повстанці із сирійського сунітського радикального угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) разом з союзниками з інших угрупувань наблизились до околиць провінції Алеппо у Сирії та просуваються у центр міста. Про це повідомляє турецька інформаційна агенція Anadolu, передає «Радіо Свобода».

У середу, 27 листопада, ісламістські бойовики ХТШ, які протистоять підтримуваному Росією та Іраном режиму президента Башара Асада, розпочали наступальну операцію. Станом на п’ятницю, 29 листопада, антиурядові угрупування взяли під контроль 50 населених пунктів та приблизно 400 км² територій в провінціях Алеппо та Ідліб.

Окрім того, у мережі X оприлюднили кадри, на яких видно повстанців на вулицях Алеппо.

Крім того, опозиційні бойовики атакували військовий аеропорт Аль-Найраб та знищили вертоліт, який там базувався. Також бойовики захопили частину важкого озброєння, бронетехніку та склади боєприпасів сирійської армії, що підконтрольна президенту Башару Асаду. Крім того, повстанці заблокували дорогу М5, що сполучає Алеппо з Дамаском.

Deutsche Welle з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє, що у боях загинули 121 бойовик і 61 військовослужбовець сирійської урядової армії. За даними Anadolu, ще кілька десятків військових – здалися у полон.

Наразі бойовики ХТШ разом з іншими угрупуваннями перебувають за кілька кілометрів від Алеппо та Нубла й Захри, де дислокується ліванське угрупування «Хезболла». Рухаючись взятими під контроль населеними пунктами, опозиційні бойовики зривають портрети президента Башара Асада та російського диктатора Владіміра Путіна.

Повідомлялось, що авіація сирійської урядової армії та російські військові, які також перебувають у Сирії, завдавали авіаудари по повстанцях, однак це не могло зупинити наступ опозиційних збройних формувань. Як зазначає військовий оглядач Ігаль Левін, повстанці доволі вільно пересуваються населеними пунктами.

Сирійські ЗМІ повідомляють, що на тлі наступу опозиційних збройних угрупувань президент Сирії прибув до Росії з неанонсованим візитом. Офіційно про його поїздку до Росії не повідомлялось.