Угруповання отримує російську зброю з Сирії

Під час наземної операції у південному Лівані Ізраїль виявив великі запаси російської зброї сучасного зразка у сховках терористичного угруповання «Хезболла». Про це повідомив у вівторок, 19 листопада, The Wall Street Journal.

За даними видання, знахідка «підтверджує давні підозри» Ізраїлю щодо того, що бойовики «Хезболли» посилюють свою бойову спроможність за допомогою сучасного російського озброєння. Зокрема, у сховку виявили сучасні протитанкові ракети російського виробництва.

WSJ із посиланням на сирійських та арабських посадовців повідомило, що частину озброєння, яке виготовили в Росії 2020 року, відправили до Лівану зі складів Сирії, яка підтримує країну. Зазначається, що ізраїльські військові лідери знали, що «Хезболла» має деяку радянську та російську зброю, проте не могли провести оцінку через недоступність до південного Лівану.

Втім, після збройної агресії Лівану проти Ізраїлю ЦАХАЛ відновив операції на півдні країни та виявили значно новішу зброю. Видання з посиланням на аналітиків зазначає, що надана російська зброя сучасного зразка значно зміцнила здатність «Хезболли» чинити опір ізраїльським військовим. Зокрема, протитанкові ракети російського виробництва наразі є одним із найбільш ефективних на озброєнні терористичного угруповання.

За даними WSJ, «Хезболла» має «полегшений доступ» до запасів російської зброї у Сирії – представники угруповання користувалися цим постачанням щоразу, коли виникала потреба у більшій кількості ракет. Як часто бойовики отримували зброю таким чином, WSJ не уточнило, проте зазначило, що велика частка зброї угруповання надходила з Ірану та була іранського виробництва – країна виступає основним спонсором «Хезболли».

У пресслужбі прем’єр-міністра Ізраїлю коментувати повідомлення видання відмовилися. Росія та Сирія запит журналістів проігнорували.