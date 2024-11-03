Командир був причетний до атаки на футбольне поле на Голанських висотах

У суботу, 2 листопада, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про ліквідацію ліванського військового, який відповідав за перші пуски ракет по Ізраїлю 8 жовтня 2023 року. ЦАХАЛ знищив командира ракетно-артилерійського одного з підрозділів «Хезболли» Джафара Хадера Фаура.

За даними ізраїльських військових, Фаура ліквідували під час ізраїльського авіанальоту в районі Джуайя на півдні Лівану. Окрім ліванського командира ЦАХАЛ знищив також командира підрозділу безпілотників «Хезболли».

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію Джафара Хадера Фаура

Фаур командував ракетно-артилерійським підрозділом «Насер» у складі «Хезболли». Зокрема, він відповідав за атаки по Ізраїлю з Лівану 8 жовтня 2023 року – тоді під його командуванням терористи здійснили перші ракетні пуски по Ізраїлю.

Ліквідований командир також відповідав за обстріли Голанських висот – зокрема, за атаку 28 липня по футбольному полю ізраїльського поселення Мадждал-Шамс, внаслідок якої загинули 12 дітей. Крім того, ліванський військовий організував низку атак проти тилу та солдатів ЦАХАЛ.