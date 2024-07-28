Щонайменше 20 людей на футбольному полі постраждало, ще 11 загинули

Ізраїль у суботу, 27 липня, заявив про атаку на одне з футбольних полів на території ізраїльського поселення Мадждал-Шамс на Голанських висотах. У пресслужбі ЦАХАЛ звинуватили ліванське угруповання «Хезболла» у ракетній атаці по місцю, де перебували діти та молоді люди – 11 з них загинули, повідомило Times Of Israel.

За словами речник ЦАХАЛ Даніеля Хагарі, усі загиблі внаслідок ракетної атаки були віком від 10 до 20 років. Щонайменше 20 людей постраждали, 11 загинули – більшість із них були дітьми.

За даними ізраїльських військовослужбовців, «Хезболла» випустила по поселеннях на Голанських висотах 40 повітряних цілей. Загалом угруповання здійснило три обстріли.

Hezbollah murdered 11 Israeli children from northern Israel who were playing soccer.



There are no words. pic.twitter.com/S3AJRDARCs — Israel ישראל (@Israel) July 27, 2024

Зазначається, що атака стала найбільшою за кількістю загиблих у Голанських висотах від початку війни між Ізраїлем та палестинським терористичним угрупованням ХАМАС – з жовтня 2023 року. Втім, головний речник Хезболли Мохаммед Афіф заявив AР, що угруповання «категорично заперечує здійснення нападу на Мадждал-Шамс.

«Сьогоднішня атака “Хезболли” перетнула всі червоні лінії. Ми наближаємося до моменту повної війни проти “Хезболли” та Лівану», – заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

Нагадаємо, Голанські висоти – це височинне плато та гірська територія в межах Лівану, Сирії, Йорданії, Ізраїлю площею 1800 км², яка має велике стратегічне значення. До Шестиденної війни, яка відбулась у 1967 році, Голанські висоти були сирійською територією, проте Ізраїль захопив територію.

У 1973 році Сирія здійснила невдалу спробу повернути Голанські висоти під час Війни Судного дня та зазнала поразки. Зазначається, що світ та Рада безпеки ООН не визнає анексію Голанських висот Ізраїлем. Втім, у 2019 році Дональд Трамп, який тоді обіймав посаду президента, підписав декларацію про офіційне визнання Голанських висот територіями Ізраїлю.

Доповнено. У ніч на 28 липня ЦАХАЛ завдав ударів місцях розташування «Хезболли» на території Лівану у відповідь на попередні атаки угруповання. За даними ізраїльської армії, ударів завдали «глибоко всередині та на півдні Лівану».