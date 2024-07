Ізраїль у суботу, 27 липня, заявив про атаку на одне з футбольних полів на території ізраїльського поселення Мадждал-Шамс на Голанських висотах. У пресслужбі ЦАХАЛ звинуватили ліванське угруповання «Хезболла» у ракетній атаці по місцю, де перебували діти та молоді люди – 11 з них загинули, повідомило Times Of Israel.

За словами речник ЦАХАЛ Даніеля Хагарі, усі загиблі внаслідок ракетної атаки були віком від 10 до 20 років. Щонайменше 20 людей постраждали, 11 загинули – більшість із них були дітьми.

За даними ізраїльських військовослужбовців, «Хезболла» випустила по поселеннях на Голанських висотах 40 повітряних цілей. Загалом угруповання здійснило три обстріли.

