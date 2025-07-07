Вчена рада погодила кандидатури нових проректорів

Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» погодила кандидатури сімох нових проректорів та вченого секретаря. Про це ZAXID.NET повідомили у пресслужбі університету.

Проректорів Львівської політехніки обирали на конкурсі, як це анонсувала відразу після обрання нова ректорка Наталія Шаховська. Кожен охочий міг подати свою кандидатуру сам, підготувати резюме і мотиваційні листи. Після особистої співбесіди з кандидатами ректорка ознайомила з їхніми напрямами роботи наглядову раду, а тоді вчена рада проголосувала за подані кандидатури. Загалом на 7 посад подалося 18 кандидатів. Серед обраних проректорів всі нові прізвища, крім одного.

Проректор з інституційного розвитку – Роман Корж, 61-річний доктор технічних наук, професор кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук. Це єдиний проректор, який залишився з попереднього складу, однак раніше він 10 років курував питання науково-педагогічної роботи та соціального розвитку.

Роман Корж

Проректор з навчально-методичної роботи – Володимир Жежуха, 42-річний кандидат економічних наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, заступник директора Інституту економіки і менеджменту.

Володимир Жежуха

Проректорка з навчальної роботи та якості освіти – Ірина Хомишин, 42-річна докторка юридичних наук, професорка кафедри адміністративного та інформаційного права, заступниця директора Інституту права, психології та інноваційної освіти.

Ірина Хомишин

Проректор з навчальної роботи та розвитку студентського потенціалу – Микола Логойда, 36-річний кандидат технічних наук, доцент, заступник директора Інституту компʼютерних наук та інформаційних технологій.

Микола Логойда

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Проректор з соціальних питань та з управління інфраструктурою – Ігор Гельжинський, 48-річний доктор технічних наук, професор кафедри електронної інженерії Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.

Ігор Гельжинський

Вчений секретар університету – Роман Брилинський, 70-річний кандидат технічних наук, доцент доцент кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів Інституту енергетики та систем керування.

Роман Брилинський

16 липня до обовʼязків приступлять ще два нові проректори. Проректором з наукової роботи та інноваційної діяльності буде Роман Федоришин, 42-річний доктор технічних наук, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Інституту енергетики та систем керування.

Роман Федоришин

Проректор з міжнародної діяльності – Олег Карий, 49-річний доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту організацій Інституту економіки і менеджменту.

Олег Карий

Зараз у виші немає посади першого проректора. Однак колишній перший проректор Олег Матвійків, який зняв свою кандидатуру з виборів ректора на користь Наталії Шаховської, обійняв її попередню посаду директора ІКНІ.

Нагадаємо, ЛНУ ім. Івана Франка також оголосив прізвища нових проректорів.