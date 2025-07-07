Вчена рала погодила усі пʼять запропоновані ректором кандидатур

Вчена рада погодила кандидатури проректорів Львівського національного університету. Нові імена повідомив пресцентр вишу.

Кандидатури проректорів запропонував ректор Роман Гладишевський, вчена рада погодила всіх шляхом відкритого голосування. На посаді першого проректора Роман Гладишевський залишив Андрія Гукалюка, усі інші проректори нові. Серед новопризначених – двоє деканів та один завідувач кафедри.

Заступниками ректора ЛНУ ім. Івана Франка стали:

перший проректор – Андрій Гукалюк, доцент кафедри економіки підприємства, кандидат економічних наук;

Андрій Гукалюк

проректорка з наукової роботи – Олена Квас, деканка філософського факультету, докторка педагогічних наук, професорка;

Олена Квас

проректорка з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці – Христина Міліянчук, провідна наукова співробітниця кафедри неорганічної хімії, кандидатка хімічних наук;

Христина Міліянчук

проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку – Олег Бугрій, завідувач кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь, доктор фізико-математичних наук, професор;

Олег Бугрій

проректор з навчально-виробничої та адміністративно-господарської роботи – Андрій Стасишин, декан факультету управління фінансами та бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

Андрій Стасишин

Водночас попередній ректор ЛНУ Володимир Мельник став радником свого наступника.

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Роман Гладишевський повідомив, що з нового навчального року напрями діяльності та сфера відповідальності проректорів можуть змінюватися для ефективної реалізації стратегії розвитку університету.

Нагадаємо, нового ректора ЛНУ ім. Франка обрали 29 квітня, у другому турі виборів переміг доктор хімічних наук, академік НАН України Роман Гладишевський.