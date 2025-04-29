Роман Гладишевський - спадковий хімік, має 19 патентів і понад 400 наукових публікацій

У вівторок, 29 квітня, відбувся другий тур виборів ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, в якому переміг доктор хімічних наук, академік НАН України Роман Гладишевський. Про це повідомляє профком студентів ЛНУ.

Пізніше у пресцентрі Львівського університету повідомили, що явка виборців на дільниці становила понад 83%. Роман Гладишевський, за результатами офіційного підрахунку, здобув 1444 голоси або 58,96%. Його опонент доцент Віталій Кухарський здобув 881 голос або 35,97%. Жодного кандидата не підтримали 99 виборців – 4,04%.

«Сприймаю цей результат як мандат на спільну роботу, на втілення змін, яких очікує Університет. Вірю, що разом ми збережемо найкраще з академічних традицій Університету і відкриємо нові горизонти для розвитку інноваційного, освітнього, наукового та культурного середовища України», – прокоментував свою перемогу Роман Гладишевський.

Як повідомляв ZAXID.NET, перший тур виборів ректора Львівського університету відбувся 22 квітня. У ньому взяли участь дев’ятеро кандидатів. Із них в другий тур вийшли Роман Гладишевський з результатом 26,8% голосів та Віталій Кухарський, який отримав 12,46% голосів.

66-річний Роман Гладишевський – доктор хімічних наук, професор, у минулому – проректор ЛНУ з наукової роботи. З 2021 року – академік Національної академії наук України. Досліджує кристалохімію. У 2018 році Львівська міська рада надала родині Гладишевського звання «Шляхетної львівської родини».

Професор Роман Гладишевський виконує обов’язки завідувача кафедри неорганічної хімії, а до лютого 2025 року був проректором ЛНУ з наукової роботи.

Нагадаємо, що з 2014 року Львівський національний університет імені Івана Франка очолював доктор філософських наук 72-річний Володимир Мельник. Згідно з українським законодавством, одна людина не може бути ректором університету більше двох термінів – понад 10 років.

За час каденції Володимира Мельника навколо університету було кілька великих скандалів. Один з останніх – це звільнення професора Йосипа Лося за домагання до студенток, що ректоратом ігнорувалися. Раніше ZAXID.NET також писав про скандал з росіянами і російською мовою навколо кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ. Окрім того, звання почесного доктора університету присвоїли колишньому міністру освіти України часів Леоніда Кучми Василю Креміню, що викликало обурення в суспільстві.