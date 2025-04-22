У виборах нового ректора Львівського університету взяли участь майже 2,5 тис. виборців

У вівторок, 22 квітня, відбулись вибори ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Жоден з дев’яти кандидатів не зміг набрати 50% плюс один голос, тож відбудеться другий тур виборів. Участь у ньому, за результатами сьогоднішнього голосування, візьмуть Роман Гладишевський і Віталій Кухарський, які в першому турі отримали найбільше голосів. Про це ZAXID.NET повідомили джерела в університеті. Пізніше 22 квітня цю інформацію підтвердили в пресцентрі ЛНУ.

Організаційний комітет з проведення виборів затвердив такі результати голосування:

Роман Гладишевський – 26,8%;

Віталій Кухарський – 12,46%;

Володимир Качмар – 11,84%;

Володимир Бурдін – 10,44%;

Ольга Осередчук – 7,12%;

Ярослав Гарасим – 6,95%;

Юрій Раделицький – 4,14%;

Андрій Бойко – 3,05%;

Столярський Олег Васильович – 0,21%.

Ще 0,79% учасників голосування не підтримали жодного кандидата, повідомили в пресцентрі ЛНУ.

66-річний Роман Гладишевський – доктор хімічних наук, професор та проректор ЛНУ з наукової роботи. З 2021 року – академік Національної академії наук України. Досліджує кристалохімію. У 2018 році Львівська міська рада надала родині Гладишевського звання «Шляхетної львівської родини».

Роман Гладишевський (фото пресцентру ЛНУ)

52-річний Віталій Кухарський – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики, один зі засновників та член правління громадської організації «Лабораторія Ідей». З 2014 року – проректор ЛНУ з науково-педагогічної роботи та інформатизації.

Віталій Кухарський (фото з сайту НТА)

Як відбувалося голосування

З 9:00 до 15:00 на трьох виборчих дільницях проголосували 2477 виборців з приблизно трьох тисяч, що становить понад 83%. Участь у виборах взяли представники викладацького і наукового складу, студентства і допоміжного персоналу університету. Квота між ними розподілялась так – не менше 75, 15 і 10% відповідно.

Для обрання ректора в першому турі, один з кандидатів мав набрати 50% і один голос. У випадку, коли жоден кандидат не набирає таку кількість голосів, оголошується другий тур виборів. У ньому беруть участь двоє кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів. Додамо, що другий тур виборів ректора ЛНУ має відбутися за тиждень – 29 квітня.

«Майже на кожного кандидата ми отримали анонімку»

Голова організаційного комітету виборів завідувач кафедри політології професор Анатолій Романюк розповів ZAXID.NET, що активна виборча кампанія в університеті тривала два місяці. За цей час спільнота університету мала змогу почути оцінку справ в закладі з різних ракурсів.

«Якщо ми зможемо потім те, що напрацювали всі кандидати, переусвідомити в особі людини, яка стане ректором, це буде дуже добре. Є багато того, що можна використати на практиці для розвитку університету», – сказав Анатолій Романюк.

Також виборча кампанія в університеті не обійшлася без низки скандалів навколо деяких кандидатів, що набули загальносуспільного розголосу.

«Ті, хто в темі, розуміють безпідставність деяких з цих скандалів. А щодо звинувачень про, скажімо так, ставлення до жіноцтва, то, наскільки я знаю, це перейшло в суд, якщо є підстави, там це вирішать», – прокоментував голова організаційного комітету.

За його словами, майже на кожного кандидата організаційний комітет отримав лист з тими чи іншими звинуваченнями, наприклад, у хабарництві, буцімто підписані студентами.

«Оргкомітет отримав листа майже про кожного кандидата. Ми розцінили їх як анонімки, тому що люди, чиїми прізвищами ці листи були підписані, сказали, що вони їх не писали. Ми не робили це публічним. Досить багато цих скандалів мали штучний характер. Я думаю, це боротьба кандидатів за владу. Але все те, що відбувалося впродовж цих двох місяців, піде на користь університету і його спільноти», – прокоментував Анатолій Романюк.

Нагадаємо, що з 2014 року Львівський національний університет імені Івана Франка очолював доктор філософських наук 72-річний Володимир Мельник. Згідно з українським законодавством, одна людина не може бути ректором університету більше двох термінів – понад 10 років.

За час каденції Володимира Мельника навколо університету було кілька великих скандалів. Один з останніх – це звільнення професора Йосипа Лося за домагання до студенток, що ректоратом ігнорувалися. Раніше ZAXID.NET також писав про скандал з росіянами і російською мовою навколо кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ. Окрім того, звання почесного доктора університету присвоїли колишньому міністру освіти України часів Леоніда Кучми Василю Креміню, що викликало обурення в суспільстві.