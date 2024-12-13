17 українських вишів увійшли до світового рейтингу за досягнення у сфері сталого розвитку
Британська рейтингова агенція Quacquarelli Symonds оприлюднила третє видання рейтингу QS World University Rankings: Sustainability 2025, до якого увійшли університети світу, які найкраще можуть долати виклики екології, соціальної сфери та управління. Серед вишів-лідерів у сфері соціальної та екологічної стійкості є 17 українських, пише «Освіта.ua».
До світового списку увійшли майже 1800 університетів із понад 100 країн світу. У переліку – 17 українських закладів вищої освіти:
- Львівська політехніка,
- Сумський державний університет,
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
- Львівський національний університет імені Івана Франка,
- Харківський політехнічний інститут,
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського,
- Харківський національний університет радіоелектроніки,
- Київський національний університет технологій та дизайну,
- Міжрегіональна академія управління персоналом,
- Сумський національний аграрний університет,
- Дніпровський технологічний університет,
- Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
- Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова,
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
- Державний університет «Житомирська політехніка».
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Укладачі рейтингу QS World University Rankings: Sustainability оцінюють університети не лише як освітні та наукові центри, але й як рушії змін у суспільстві. Враховували такі індикатори:
- екологічний вплив: екологічна освіта, дослідження у сфері стійкості, екологічна відповідальність;
- соціальний вплив: рівність, здоров’я і добробут, працевлаштування випускників, обмін знаннями;
- управлінська ефективність: прозорість, здатність долати складні організаційні виклики.
Університети повинні відповідати вимогам інших QS рейтингів, показувати досягнення у сфері сталого розвитку та мати активний вплив на суспільство.