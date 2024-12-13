Найвище місце серед українських університетів посіла Львівська політехніка

Британська рейтингова агенція Quacquarelli Symonds оприлюднила третє видання рейтингу QS World University Rankings: Sustainability 2025, до якого увійшли університети світу, які найкраще можуть долати виклики екології, соціальної сфери та управління. Серед вишів-лідерів у сфері соціальної та екологічної стійкості є 17 українських, пише «Освіта.ua».

До світового списку увійшли майже 1800 університетів із понад 100 країн світу. У переліку – 17 українських закладів вищої освіти:

Львівська політехніка,

Сумський державний університет,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

Львівський національний університет імені Івана Франка,

Харківський політехнічний інститут,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського,

Харківський національний університет радіоелектроніки,

Київський національний університет технологій та дизайну,

Міжрегіональна академія управління персоналом,

Сумський національний аграрний університет,

Дніпровський технологічний університет,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,

Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

Державний університет «Житомирська політехніка».

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Укладачі рейтингу QS World University Rankings: Sustainability оцінюють університети не лише як освітні та наукові центри, але й як рушії змін у суспільстві. Враховували такі індикатори:

екологічний вплив: екологічна освіта, дослідження у сфері стійкості, екологічна відповідальність;

соціальний вплив: рівність, здоров’я і добробут, працевлаштування випускників, обмін знаннями;

управлінська ефективність: прозорість, здатність долати складні організаційні виклики.

Університети повинні відповідати вимогам інших QS рейтингів, показувати досягнення у сфері сталого розвитку та мати активний вплив на суспільство.