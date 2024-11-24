Сумський університет серед українських вишів посів найвище місце вже у другому міжнародному рейтингу

Британський журнал Times Higher Education представив Interdisciplinary Science Rankings 2025 (Міждисциплінарний науковий рейтинг). До списку потрапили 749 університетів із 92 країн, серед них – 11 українських. Про це повідомляє «Освіторія».

Першим у світовому рейтингу є Массачусетський технологічний інститут. За межами США найвищу позицію – №3 – посів Національний університет Сінгапуру. Країною з найбільшою кількістю університетів у рейтингу є Індія (65) і Туреччина (45).

Серед українських університетів лідером знову став Сумський державний університет із загальним балом 39,8-42,5, що забезпечило вишу найвищу категорію серед українських – 251-300.

Далі у рейтингу є Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Київський національний університет імені Тараса Шевченка, які розділили позицію 401-500 (бал 30,0-34,7). Наступний – Львівський національний університет імені Івана Франка та Харківський політехнічний інститут. Обидва отримали бал 25,4-29,9 і категорію 501-600.

До цієї групи університетів у категорії 600+ потрапили також:

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Національний університет харчових технологій;

Ужгородський національний університет;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

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Рейтинг укладають за 11 показниками ефективності, оцінюють вхідні ресурси (фінансування), процеси (матеріальна база, адміністративна підтримка) та результати (публікації, цитованість, репутація).

Нагадаємо, раніше до списку від британської рейтингової агенції Times Higher Education потрапили 17 українських університетів. Найвище місце в рейтингу посів Сумський державний університет.