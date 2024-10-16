Університети 115 країн оцінювали за 18 критеріями

Британська рейтингова агенція «Times Higher Education» оприлюднила результати одного з найвпливовіших рейтингів університетів світу, в межах якого оцінювали 2095 вишів зі 115 країн. Цього року до рейтингу увійшла рекордна кількість – 17 українських університетів із 55, що подали заявку для участі в рейтингу. До списку внесли заклади вищої освіти з Дніпра, Івано-Франківська, Києва, Львова, Одеси, Сум, Ужгорода, Харкова та Чернівців.

Як повідомило Міністерство освіти і науки України, серед українських вишів найвищу позицію отримав Сумський державний університет: він увійшов до групи університетів, що посіли місця рейтингу в діапазоні 801-1000. Інші українські заклади вищої освіти потрапили до групи 1501+.

До рейтингу включили Львівський національний університет імені Івана Франка та НУ «Львівська політехніка». Західні області представляє також Ужгородський та Чернівецький університети. Вперше в рейтинговій таблиці з’явився Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Університети оцінювали за 18 показниками ефективності, які згруповані у п’ять узагальнених індикаторів:

освітня діяльність,

дослідницьке середовище,

якість досліджень,

співпраця з промисловістю

міжнародна відкритість.

Загалом аналітики Times Higher Education проаналізували 157 мільйонів цитувань та 18 мільйонів наукових публікацій із бази даних Scopus, а також опитали понад 93 тисячі науковців з усього світу під час проведення власних репутаційних опитувань. Повний рейтинг університетів можна переглянути за посиланням.