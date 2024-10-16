Українці можуть навчатися у вишах Словаччини

Міністерство освіти і науки України підписало меморандум про співпрацю з аналогічним відомством Словаччини. Країни домовилися про партнерство у сфері освіти, інноваційної діяльності вишів, підтримку українських студентів та викладачів, які проживають у Словаччині. Про це повідомив український міністр Оксен Лісовий.

Сайт «Освіта.ua» зробив огляд найкращих університетів Словаччини, де можна здобути освіту європейського рівня.

Університет Коменського в Братиславі

Університет Коменського (Univerzita Komenského v Bratislave) – найбільший і найстаріший університет Словаччини. Студенти там вивчають медицину, право, природничі науки та гуманітарні дисципліни на бакалаврських, магістерських та докторських програмах. Також там є англомовні навчальні програми.

Перевагами для студентів є широкий вибір навчальних курсів, можливість безкоштовного навчання на державних програмах словацькою мовою.

Технічний університет у Кошицях

Технічний університет у Кошицях (Technická univerzita v Košiciach) – один із провідних університетів Словаччини, який займається дослідженнями та інноваційними проєктами у сфері IT, машинобудування та будівництва, спеціалізується на інженерних і технічних дисциплінах.

Університет дає можливість студентам стажуватися і брати участь у спільних проєктах з європейськими та міжнародними компаніями. Студенти Технічного університету мають багато практики, тісні зв’язки з індустрією та можливість працевлаштування після закінчення навчання.

Словацький технічний університет у Братиславі (STU)

Словацький технічний університет у Братиславі (Slovenská technická univerzita v Bratislave, STU) відомий своєю потужною науковою базою. Тут навчаються на інженерних програмах з будівництва, електроніки, IT та матеріалознавства. STU тісно співпрацює з промисловістю, це дає студентам доступ до практичних знань, практичні стажування у міжнародних компаніях і можливостей для кар’єрного зростання вже під час навчання. Перевагами для студентів є сучасні лабораторії та дослідницькі центри.

Економічний університет у Братиславі (EUBA)

Економічний університет у Братиславі (Ekonomická univerzita v Bratislave, EUBA) – один з найкращих у сфері економіки та бізнесу. Там навчаються на програмах з менеджменту, міжнародних відносин, фінансів та маркетингу. EUBA активно співпрацює з міжнародними університетами та компаніями, пропонує студентам можливості для обміну і стажувань. Економічний університет має спеціалізовані програми з бізнесу та економіки та дає можливості для працевлаштування в Словаччині та за кордоном.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

Студентам з України, які хочуть навчатися у Словаччині, допомагає ComeStudy. Проєкт спеціалізується на супроводі українських студентів – від вибору університету та програми до подачі документів і вивчення словацької мови.