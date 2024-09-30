Два освітні проєкти представили на зустрічі Глобальної ініціативи Фонду Клінтона

За благодійні кошти в Україні створять мережу інноваційних хабів для наукових розробок та експериментів. Перший заплановано відкрити у 2024 році в Києві, після цього їх масштабують на всі регіони України. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Інноваційні хаби – це кампуси із сучасним обладнанням, лабораторіями та усім необхідним для проведення експериментів, розробок, тестування та виробництва інноваційних продуктів. Кожен регіон працюватиме у своїй характерній сфері.

«Такі хаби стимулюватимуть науково-технічний потенціал країни, підсилюватимуть талановитих науковців, підприємців, інноваторів. Ключова мета – стале економічне зростання в Україні завдяки розвитку інновацій та стимулювання інвестицій в цю сферу», – зазначили в МОН.

Перший інноваційний хаб планують відкрити в Києві у співпраці з Київською школою економіки та Києво-Могилянською академією приблизно навесні-влітку 2025 року. Після цього центри інновацій відкриватимуть по всій Україні.

Цей проєкт, а також створення навчального застосунку для дітей в Україні та за кордоном «We Are Ukraine National Game», представили на зустрічі Глобальної ініціативи Фонду Клінтона на полях Генасамблеї ООН для залучення фінансування. Інтерактивний застосунок розробляють EdEra спільно з МОН. Він допоможе опановувати українську історію, культуру, географію.

«Це особливо важливо для українських дітей за кордоном, які матимуть змогу тримати звʼязок з Україною. Додаток також можна використовувати в школах за кордоном, щоб забезпечувати українознавчий компонент для наших учнів», – зазначили в МОН.

На ці два освітні проєкти вже почали збирати фінансування: приблизно 20% зібрали на створення навчального застосунку та приблизно 40% потрібних коштів – на центри інновацій.

Глобальна ініціатива Фонду Клінтона обʼєднує світових лідерів бізнесу, уряду та неприбуткового сектору. Основне її завдання – залучити фінансування до інноваційних проєктів, спрямованих на подолання глобальних викликів. Цьогоріч МОН уперше подало два проєкти, щоб залучити фінансування та привернути увагу світової спільноти до викликів України.