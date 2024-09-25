Міжнародна українська школа координуватиме діяльність українських суботніх та недільних шкіл, освітньо-культурних центрів за кордоном та на ТОТ

Міністерство освіти і науки України оголосило про реформу Міжнародної української школи. У планах збільшити кількість осередків україномовних освітніх закладів за кордоном. Про це повідомив сайт «Ocвiтoрiя».

Створена у 2007 році Міжнародна українська школа відтепер ще й координуватиме усю мережу україномовних освітніх закладів та осередків. Зараз у системі МУШ є 42 осередки, у планах на 2026 рік створити 100 центрів-партнерів по всьому світу.

«Раніше це була дистанційна школа для українських дітей, які, перебуваючи за кордоном, зберігали освітній зв’язок зі своєю країною. Більшість учнів – це були діти дипломатів та працівників компаній, які мають закордонні представництва», – зазначають у повідомленні.

Новим напрямком діяльності Міжнародної української школи буде координація і допомога українським освітнім осередкам, суботнім та недільним школам, освітньо-культурним центрам за кордоном, а також освітнім осередкам на тимчасово окупованих українських територіях.

За словами міністра Оксена Лісового, першим кроком впродовж пів року стане інвертаризація мережі, вивчення, де і скільки українських школярів отримують освіту українською, які потреби мають освітні осередки та центри. Держава надасть таким закладам підручники, дидактичні матеріали, консультації. З 1 вересня 2025 року серед основних осередків визначать першу пілотну групу.

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Зараз за кордоном перебувають близько 850 тисяч українських дітей шкільного віку, лише третина з них пов’язані зі своєю освітньою системою.