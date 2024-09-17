Міжнародну стипендіальну програму Chevening фінансує МЗС Великої Британії

Програма міжнародних стипендій британського уряду Chevening пропонує українським студентам магістерські стипендії на навчання у Великій Британії. Учасники програми зможуть навчатися та проживати впродовж року у Сполученому Королівстві.

Як повідомляє Освіта.ua, взяти участь у програмі можуть громадяни України, які вже отримали диплом бакалавра, мають щонайменше два роки досвіду роботи (еквівалент 2800 годин) та розвинені лідерські якості.

Українські студенти отримають щомісячну стипендію, оплату навчання в університеті, оплачені квитки до Великої Британії і назад, а також покриття витрат на оформлення візи, грант для подорожей на події Chevening у Великій Британії та інших витрат, передбачених програмою.

Щоб податися на стипендію, кандидат має надати:

заповнену онлайн-форму з розповіддю про свої лідерські якості, обрані магістерські програми та кар’єрні плани;

запрошення на навчання від британського вишу. Паралельно із заявкою на стипендію треба подати документи на три магістерські програми і до 11 липня 2025 року отримати підтвердження про вступ на одну з них.

Також кандидат має успішно пройти співбесіду та надати два рекомендаційні листи від представників академічної або професійної сфери, якщо незалежна комісія обере його онлайн-заявку. Про результати кожного етапу відбору учасники дізнаються зі сповіщення на електронну адресу.

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Розмір стипендії залежить від того, відбувається навчання у Лондоні чи за його межами, вона щороку переглядається. Після закінчення навчання магістр має повернутися до своєї країни щонайменше на два роки.

Подати заповнену англійською мовою заявку та документи можна до 5 листопада.