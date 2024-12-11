Харківська політехніка має найкращі показники у рейтингу серед українських вишів

Британська агенція Times Higher Education оголосила новий рейтинг університетів – цього разу з найкращою онлайн-підготовкою студентів. До The Online Learning Rankings 2024 увійшли три українські університети. З них, за версію журі, найкраще дистанційне навчання у Харківській політехніці.

Як повідомив сайт Education.ua, від України до рейтингу потрапили:

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Сумський державний університет;

Харківський національний університет імені Каразіна.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Рейтинг The Online Learning Rankings 2024 – це перша спроба порівняти онлайн-навчання у глобальному масштабі. До рейтингу увійшли 56 університетів з різних країн світу – Європи, США, Єгипту, Нової Зеландії, Австралії. Щоб порівняти університети, рейтинг звернув увагу на кількість та якість ресурсів для онлайн-навчання, рівень залучення студентів у навчання та їхні успіхи.

До слова, ці три університети увійшли також до ще одного рейтингу Times Higher Education разом з 14 іншими українськими вишами, а Харківську політехніку і Сумський університет відзначили ще й за міждисциплінарний науковий рейтинг.