Володимир Мельник є ректором Львівського університету із 2014 року

В.о. ректора Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Мельник подав до НАЗК декларацію за 2024 рік, вказуючи понад мільйон гривень зарплати.

Як вказано у декларації, у 2024 році Володимир Мельник отримав 1,2 млн грн зарплати у ЛНУ імені Івана Франка, 275 тис. грн пенсії та 54 тис. грн за звання член-кореспондента та академіка НАН України. Дружина ректора Марта Мельник вказує 68 тис. грн пенсії. Загальні доходи подружжя становлять 1,6 млн грн.

Подружжя вказує дві львівські квартири (63 м2 та 49 м2), комору і земельну ділянку в селі Відники біля Львова. У 2024 році, як і під час повномасштабної війни ректор з дружиною не купували нового майна. Власного авто у подружжя немає.

Нагадаємо, що 72-річний Володимир Мельник є доктором філософських наук та ректором Львівського університету із 2014 року. 22 квітня 2025 року відбудуться вибори ректора Львівського університету. Раніше ZAXID.NET писав про кандидатів на посаду ректора.