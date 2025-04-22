Звільнений професор Йосип Лось подав до суду на університет Франка

Звинувачений у домаганнях 87-річний Йосип Лось через суд намагається повернутися на посаду викладача факультету журналістики Львівського університету Івана Франка. Про це у вівторок, 22 квітня, повідомила журналістка NGL.media Катерина Родак.

«Йосип Лось подав до суду, щоб поновитись на посаді і знову викладати на факультеті журналістики. Я не знаю, яке рішення ухвалить суд, але практика показує, що якщо університет активно не буде відстоювати його звільнення, то суд встане на сторону Лося (не тому, що суддя поганий, а тому, що юристи пана професора, я певна, підготуються до засідань)», – написала Катерина Родак.

Вона зазначила, що наразі з сайту факультету видалили профіль Йосипа Лося з його біографією і науковими досягненнями.

Справу слухатимуть у Галицькому райсуді Львова

Нагадаємо, що професора кафедри зарубіжної преси та інформації Йосипа Лося звільнили з факультету журналістики 6 березня 2025 року після того, як десятки жінок, які в різних роках навчалися в університеті, звинуватили його в домаганнях. Першою свідчення проти Йосипа Лося опублікувала журналістка Катерина Родак. Вона пережила домагання від професора у 19-річному віці.

Звільнити професора Лося рекомендувала комісія з журналістської етики ЛНУ. ZAXID.NET розповідав про перебіг двох засідань, під час одного з яких виступила Катерина Родак. Вона повідомила, що знайшла копії письмових звернень студентів, які скаржилися керівництву університету на професора Лося, але реакції не було.

Йосип Лось заперечував всі звинувачення й називав колишніх студенток «свинями». Наразі справу щодо домагань в університеті розслідує поліція.

Додамо, що на хвилі звинувачень проти Йосипа Лося колишні студентки Львівського університету заявили, що пережили домагання від викладача історії та кандидата на посаду ректора Володимира Качмара. Однією з тих, хто опублікував свідчення, була колишня очільниця Студентського уряду університету Ангеліна Бережненко. Інформацію про це опублікував сайт 24 каналу. Володимир Качмар також подав до суду на журналістів і вимагає спростувати інформацію.