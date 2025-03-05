Будівля факультету журналістики на вулиці Генерала Чупринки, 49 у Львові

У середу, 5 березня, студентка факультету журналістики Львівського університету імені Івана Франка Софія Романів написала заяву на відрахування з навчального закладу. Романів опублікувала фото заяви у Facebook й повідомила, що йде з університету через реакцію факультету журналістики після того, як десятки жінок звинуватили професора Йосипа Лося у домаганнях. Тоді частина викладачів факультету не реагувала на звинувачення, а частина стала на захист професора Лося.

Софія Романів навчалася на першому курсі магістратури факультету журналістики. «Я була готова пробачити факультету всі його недоліки, повʼязані зі змістовим наповненням наших пар… Однак я відмовляюсь сприймати, коли у місці, яке я любила, викладачі, яких я поважала, звинувачують студентів за правду та стають на захист зла. Або ж легітимізують це зло своєю мовчазною згодою. Розчарування і сором – те, що я відчуваю після останніх новин про рідний факультет. Тож, ідучи за покликом серця та розуму, завершую розділ свого життя під назвою "журфак"», – написала Софія Романів.

Заява на відрахування з університету, яку написала Софія Романів

Дівчина наголосила, що вдячна викладачам, на парах яких отримувала реальні знання. За словами Романів, вона не закликає інших студентів повторювати її вчинок, але просить ніколи не замовчувати проблем попри вік, посаду чи соціальний статус.

«У час, коли настільки загостреною є потреба справедливості, бажаю Катерині Родак та іншим борцям за правду таки «лупнути сю скалу» і довести справу до переможного кінця. Кожному на своєму місці. Сподіваюсь, що ця ганебна історія стане початком великих змін на рідному факультеті», – додала Софія Романів.

Публікація Софії Романів, яка вирішила відрахуватися з Львівського університету

Нагадаємо, що скандал з 87-річним професором кафедри зарубіжної преси та інформації Йосипом Лосем розгорівся 25 лютого. Першою свідчення опублікувала журналістка NGL.media Катерина Родак і розповіла про домагання від викладача, які пережила у 19-річному віці. Під дописом журналістки десятки жінок розповіли свої історії навчання на факультеті журналістики, коли також пережили харасмент від Йосипа Лося.

Підтримку Катерині Родак висловив вже колишній викладач факультету Богдан Тихолоз, який вибачився, що не зробив нічого, працюючи на факультеті, щоб зупинити харасмент. У коментарях до публікації Тихолоза про домагання від Йосипа Лося написала також колишня викладачка факультету Зоряна Величко.

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Професор Йосип Лось одразу почав заперечувати всі звинувачення. Він заявив, що це брехня, а проти нього вчинили провокацію. Крім цього, професор назвав колишніх студенток «свиньми».

Факультет журналістики 26 березня відсторонив Йосипа Лося від викладання на час службового розслідування. Професор переконував ZAXID.NET, що нічого не знає про відсторонення й «викладатиме до ста років». Пресслужба Львівського університету повідомила, що звинувачення професора у харасменті розгляне Комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради. ZAXID.NET вдалось відвідати перше засідання комісії, яке відбулось 28 лютого. Наступне засідання комісії етики відбулось 3 березня. Рішенням стало рекомендація звільнити Йосипа Лося. Професор не прийшов на засідання, але заявив про намір судитися.

На засіданні комісії 3 березня виступила журналістка Катерина Родак. Вона розповіла, що університет ігнорував письмові скарги студентів на поведінку викладача. Родак вдалось отримати копії заяв за 2015 та 2019 роки. Текст повного виступу Катерини Родак можна прочитати за посиланням.