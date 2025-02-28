На Щуку хтось бомагу в суд подав,

Що буцім би вона такеє виробляла,

Що у ставку ніхто життя не мав:

Того заїла в смерть, другого обідрала.

Леонід Глібов

Широкими коридорами головного корпусу Львівського університету поспішають студенти. На другому поверсі вишу, за бюстом Івана Франка, туди-сюди ходить 87-річний професор Йосип Лось, якого три дні тому студентки масово почали звинувачувати у сексуальних домаганнях. Викладач спокійний, вітається з колегами, які прийшли на засідання комісії з питань етики та професійної діяльності університету. Вони обговорюватимуть поведінку Йосипа Лося й вирішуватимуть, що робити далі.

Під час дискусій на засіданні частина викладачів підтримає професора Лося, частина промовчить, хтось спробує звести всі свідчення потерпілих до одного допису у Facebook. Проте студенти висловлюватимуть повну солідарність з потерпілими й вимагатимуть звільнення Йосипа Лося. ZAXID.NET побував на першому засіданні комісії етики, яка відбулася у четвер, 27 лютого.

«Треба було якось так привселюдно не оголошувати»

Студенти, викладачі, зокрема професор Йосип Лось, заходять до зали. Викладачі та студенти сідають за довгий стіл. Перші 15 хвилин, коли намагаються налаштувати відео та аудіозапис, викладачі обговорюють ремонт зали, дивляться на розписи стелі. Лось переглядає аркуші паперу, щось перепитує у студентів, які сидять біля нього, шукаючи підтримки.

Голова комісії, професор Олексій Сухий, оголошує порядок денний. Комісія працюватиме у двох режимах. Перший – загальне обговорення. У другому етапі, дискусії та ухваленні рішень, участь візьмуть лише 11 членів комісії етики. Професор пояснює, що ця процедура закріплена в статуті університету.

Спершу Олексій Сухий зачитує заяву, яка надійшла до комісії від представника уповноваженого з прав людини на Львівщині Тараса Подвірного. Представник омбудсмана запитував, чи університет розглядає відсторонення професора і чи отримував скарги від студенток. Після цього Сухий кілька хвилин читає одне з повідомлень у медіа та допис журналістки NGL.media Катерини Родак, яка першою опублікувала свідчення проти Йосипа Лося.

Професор Лось підпирає голову рукою, осудливо киває. Сухий зачитує коментарі колишніх студенток, які почали свідчити проти Лося. Не оминули увагою і допис колишнього викладача факультету журналістики Богдана Тихолоза, який висловив підтримку Катерині Родак, і зазначив, що йому соромно через відсутність реакції на домагання і те, що він також нічого не робив, щоб це припинити.

Професор Йосип Лось. Скриншот з відео

Першому слово надали виконувачу обов'язків декана факультету журналістики Мар'яну Лозинському, який перебуває на посаді лише місяць. Він 26 лютого підписав указ про відсторонення Йосипа Лося від викладання. Лозинський каже, що за місяць на посаді не отримав жодних заяв від студентів. Також ніхто не скаржився й попередньому декану Івану Крупському.

«Третій день академічна спільнота факультету журналістики перебуває у неприємному стані, пов'язаному із публікацією випускниці факультету журналістики Катерини Родак, яка з'явилася у медіа. Цю публікацію підтримали дуже багато випускників… Ця подія зачіпає багатьох, хто працює, хто вчиться і тих, хто навчався. Болить у всіх. На вчорашній нараді були думки, які формуються, можливо, на суб'єктивних обставинах, бо це пов'язано з нашим колегою, нашим вчителем Йосипом Лосем», – сказав Мар'ян Лозинський.

Він запевнив, що хоч працівники факультету в напруженому стані, однак вони солідарні зі студентами.

«На якій підставі ви відсторонили професора Лося від виконання обов'язків?», – запитує член комісії та професор Пилип Пилипенко.

Мар'ян Лозинський розгублений. Він каже, що це складне запитання і він не може відповісти з правового погляду.

«Відповіді я не маю, – каже Лозинський, робить паузу й продовжує, – Чому я це зробив? Враховуючи певні обставини, які вийшли на факультеті, і ту, інформацію, яку ми отримали, ми передбачали, що ситуація на факультеті може бути надзвичайно складною…»

Пилип Пилипенко каже, що факультет вчинив незаконно. Він вважає, що хоч представник уповноваженого й вимагав відсторонити Йосипа Лося, але цього не можна зробити просто так навіть на час службового розслідування – викладач не є держслужбовцем.

«Відстороняють з таких причин як поява в нетверезому стані або відмова працівника пройти медичне обстеження. Вам треба було звернутися до начальника відділу кадрів… Треба було якось так привселюдно не оголошувати…», – сказав Пилипенко.

Члени комісії пригадують про ситуацію, яка нещодавно трапилася на математичному факультеті, але не говорять про деталі. Кажуть, що викладачку, на яку були скарги, просто тихо перевели на інший факультет і всі залишились задоволені.

Заступник декана факультету журналістики Андрій Яценко додав, що факультет журналістики є дуже публічним факультетом і має дуже швидко реагувати на різні події.

«Я є заслужений європейський професор»

До промови готується Йосип Лось. Він говорить поспіхом, деколи нерозбірливо, перелічує свої здобутки, розказує про співпрацю з європейськими професорами. Попри це він ніяк не може заперечити свідчення колишніх студенток.

«Шановні колеги, дякую, що на старості років мені зробили таку рекламу. Йде війна, різко загострилася ситуація і треба скомпрометувати Україну і, зокрема, такий університет, який має статус національного. Це один такий контекст. Друге – йде розмова про обрання ректора…», – каже Йосип Лось й зазначає, що публічно підтримує Романа Гладишевського, бо дуже добре знав його батька.

Згодом Лось згадує, як його запросили викладати на факультеті і які нові регалії він отримав після початку роботи: «Я викладав у Жешуві й мені присвоїли звання заслуженого професора, тому автоматично я є заслужений європейський професор».

Додає, що саме він створив «школу світоглядної публіцистики, яка сповідує ідейні ідеали», написав понад 1200 наукових текстів. Лось згадує, що неодноразово виступав на «Радіо Свобода» та «Голосі Америки». Професор переконаний, що заяви від студенток з'явилися в контексті «знищення України». Лось пропонує членам комісії ознайомитися зі списком відомих випускників кафедри, яких він навчав. Професор видрукував на папері список цих випускників.

«Хто ж її підбив?, – каже Лось, маючи на увазі Катерину Родак, – Це компрометація університету».

Професор запевнив, що цією справою займаються його юристи. Окремо він звернув увагу на публікацію колишнього викладача факультету журналістики Богдана Тихолоза. Лось вважає таку поведінку помстою за те, що не допоміг йому стати деканом.

«Покійний Присяжний (декан факультету журналістики) звільнив Тихолоза. Він не може забути, що я його не посунув на декана», – переконаний Йосип Лось.

Звинувачений у домаганнях професор перетнув ліміт виділеного на промову часу. Проте Лось ніяк не спростував звинувачення у домаганні. Лише каже, що за плечі обіймаються всі люди.

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«Коли йдете до викладача, якому довіряєте, то не плануєте записувати»

Голова комісії Олексій Сухий закликав перейти до етапу запитань. Члени комісії запитали Лося, чи він пам'ятає студентку Катерину Родак. Професор заперечив. Про таку студентку ніколи не чув й голова профбюро факультету журналістики та професор Юрій Васьківський.

«Ні, ну, 15 років минуло й вона мовчала! Це щось неймовірне!», – вигукує Лось.

На цьому частина із запитаннями завершилася. Комісія поцікавилася лише тим, чи пам'ятає Лось свою колишню студентку.

Першою з представників студентського самоврядування виступила голова студентського уряду університету Анжеліка Кульчицька. Вона наголосила, що здобутки професора не стосуються ситуації зі звинуваченнями – комісія не обговорює професійні якості викладача. Йдеться про сексуальні домагання до студенток під час їхнього навчання.

«Випускниця факультету не розуміла, чи дійсно знайде підтримку, бо прямих доказів у неї немає. Але людина виступила, за неї заступилися і підтвердили, що таке було неодноразово. Я не бачила жодного ствердження, щоб хтось доводив протилежне. Одні підтвердження, що такі випадки були. Можливо, студенти, які зараз навчаються, також замовчують, бо знають, що на це ніхто не зреагує», – сказала Анжеліка.

Вона також закликала не пов'язувати хвилю звинувачень з виборами. Після таких слів студентки Йосип Лось почав посміхатись.

«Ми не можемо більше дозволити, щоб це замовчували. Ми виступаємо за розірвання трудового договору з професором Лосем», – наголосила Кульчицька.

Очільниця Студентського уряду ЛНУ Анжеліка Кульчицька. Фото прессцентру ЛНУ

Голова комісії перепитує про конкретні заяви від студентів та документальні свідчення. Олексій Сухий просить їх передати на розгляд комісії. Студенти зазначають, що така заява про домагання Йосипа Лося була від студентки заочного навчання у 2016 році, однак реакції університету не було.

«А були ще звернення? Крім цієї однієї студентки? Я про факультет журналістики», – обурено запитує Йосип Лось.

Юрист і колишній викладач факультету журналістики Богдан Гудз каже, що востаннє чув публічні скарги на факультет, коли 2014 чи 2015 року приїхав Арсеній Яценюк. Однак ці скарги стосувалися не домагань, а хабарництва. Богдан Гудз не бере до уваги свідчення жінок у соцмережах та їхню кількість.

Голова студентської ради факультету журналістики Віра Шелепило спробувала пояснити викладачам та членам комісії етики, чому потерпілі не надали документального підтвердження до своїх свідчень. «Коли ви йдете до почесного професора, викладача, якому довіряєте, то не записуєте цю розмову на камеру чи диктофон. На нашому факультеті справді багато хороших людей, яким можна вірити. Щодо дописів. Це не лише публікація однієї Катерини. Дуже багато публікацій з'явилося після. Люди побачили, що є підтримка, їх не засуджують і навіть теперішні студенти висловлять підтримку», – спробувала пояснити Віра Шелепило.

Вона зазначила, що спілкувалася з багатьма викладачами факультету, які були студентами Йосипа Лося. Вони підтверджували інформацію про домагання і радили студентам не заходити наодинці у кабінет професора.

«Навіть викладачі?», – перепитав голова комісії й попросив назвати імена цих викладачів.

Віра пояснила, що не може розголошувати це без дозволу.

«Тут же всі свої, кажіть», – наполягає Богдан Гудз.

Важке крісло від столу відсуває і підводиться з місця Юрій Васьківський. Він вирішив виголосити стоячи свою підтримку Йосипу Лосю.

«На факультеті це питання ми обговорювали три години. По-моєму, ситуація лежить в психологічній площині. Багатьом і студентам, і викладачам бракує слави Герострата. Ви не ображайтеся, але знаєте про Моніку Левінскі. Не захищаю в цій ситуації якусь одну сторону. Просто хочу, щоб ви попередили майбутні подібні ситуації. У нас є дуже відомі психологи. Можемо розробити тест на академічну доброчесність, з яким треба проходити кожному, хто йде працювати у ВНЗ», – сказав Васьківський.

Студенти факультету згадали про коментар вже колишньої викладачки Зоряни Величко, яка підтвердила факти домагання від професора Лося.

«Це дуже хороша викладачка. Я відвідувала її пари. Вона прокоментувала допис Богдана Тихолоза, де поділася тим, що знала про домагання і сама була в подібній ситуації», – сказала Віра Шелепило.

Завідувач кафедри зарубіжної преси Мар'ян Житарюк каже, що Зоряна Величко вчилася на філологічному факультеті й не була студенткою професора Лося, щоб згадувати такий досвід. Зазначимо, що Зоряна Величко була аспіранткою факультету журналістики.

Професор Лось не намагається спростувати звинувачень. Він підпирає рукою голову й ніби не розуміє, про що йдеться. Члени комісії знову говорять про відсутність документальних підтверджень.

«Ми вже згадували, що коли йдеш до викладача, який має наукові здобутки, то не очікуєш, що може трапитися подібне», – повторив голова профбюро факультету журналістики Андрій Вовк.

Голова комісії запевнив, що нікого не провокує записувати всі розмови з викладачами. Однак зазначив – комісія впливає на долю людини й не можна звинувачувати нікого без доказів.

Богдан Гудз вислухав агрументи студентів, але все одно продовжує у свій спосіб захищати професора Лося. Він наголошує на важливості доказів, якщо колишні студентки впевнені у своїй правоті – мають бути готовими відповідати в суді. Гудз каже, що його теж звинувачували у домаганнях

«Якщо Йосип Дмитрович надумає захистити свою честь, гідність і репутацію, то тоді потрібно буде студентці мати ті докази. Я судився так само в такій категорії. Докази має надати та сторона, яка ображає честь і гідність. Вона має бути готова, що на неї можуть подати в суд», – каже до студентів Богдан Гудз.

Зазначимо, що в судовому реєстрі справді можна знайти справу, яка стосується звинувачень Богдана Гудза в булінгу. У грудні 2019 року Гудз вимагав спростувати «неправдиві відомості про нього», які нібито поширював старший лаборант Інституту франкознавства, й виплатити йому 50 тис. грн моральної шкоди. Суд відмовив у задоволені позову.

У викладача також є своя теорія, чому свідчення студенток з'явилися лише зараз. На його думку, жінки раніше не звинувачувати Лося в домаганнях, бо до 2020 року не існувало таких понять як «харасмент, змушування до незаконних дій, булінг, мобінг».

«Закон про забезпечення рівних прав 2005 року, але відповідні зміни внесли 2024 року. Під сексуальними домаганнями маються дії, виражені вербально чи невербально і так далі. Хто раніше про таке знав? Зараз є фільми, популярні рухи me too. Воно на фоні отого всього, що є в нашому університеті, виникло. Ви кажете, що тоді студентка не надавала взагалі ніякого значення тим всім діям. Їй було весело й смішно», – каже викладач.

Раптом він починає згадувати свій досвід викладання на факультеті й обурюватися поведінкою студентів факультету. Каже, що вступити на журфак було нескладно, а студенти з другого курсу починали працювати й не ходили на пари.

«Вони приходили на сесію і не знали назви предмета, ні імені викладача, але ставили ультиматум, що поставте мені оцінку. Я міг на сесії поставити 30-40 талонів. І тепер студенти це пригадують… Щодо мене також поширюють неправдиву інформацію. І от саме зараз скаржаться. Поплескування по плечі також можуть сприйняти за домагання», – скаржиться Гудз.

«Дуже гарний виступ і правильний юридичний підхід!», – вигукує Лось, – Я був депутатом обласної ради й маю дуже добрих юристів».

Зазначимо, що Йосип Лось був депутатом Львівської обласної ради першого скликання з 1990 до 1994 року.

Мар'ян Лозинський невдоволено каже, що Гудз помиляється щодо освітнього процесу на факультеті. Він називає слова про відсутність студентів на парах неправдою.

«Доводьте це в суді»

Сказати «два слова» просить завідувач кафедри зарубіжної преси Мар'ян Житарюк. Його промова емоційна. Він пригадує, що саме Йосип Лось взяв його на роботу у 1993 році.

«Не пам'ятаю жодного випадку, щоб хтось зі студенток прийшов на кафедру й говорив, що таке трапилось. Якщо це було, то це не було публічно. В Йосипа Дмитровича був кабінет і ми не мали звички заглядати, коли студентки заходили із заліковками… Позиція кафедри, адміністрації, така, що не сприймаємо такого ставлення, яке описують студенти, але, будь ласка, доводьте це в суді. Не треба кидати це на факультет, на кафедру, на університет. Доведіть це в суді. Крапка», – виголошує Житарюк.

Знову пояснити викладачам суть звинувачень намагаються студенти. Голова студуряду Анжеліка Кульчицька наголошує, що не бачила від студентів свідчень, які б виправдовували професора Лося чи спростовували звинувачення.

«Бачила тільки слова підтвердження цій ситуації. Якщо зараз нічого не зробимо й відкладемо на наступні часи, то студенти зрозуміють, що без сенсу звертатися», – переконує студентка.

Житарюк вважає свідчення у соцмережах ненадійними: сьогодні можна написати у Facebook, а завтра все видалити.

«Що це є допис у Facebook? Ви прийшли до мене й не склали залік. Мине 10 років і ви напишете, що я поганий викладач. І можна придумати 10 причин, чому мене треба звільнити: бо колись може на пару спізнився, чомусь матеріал виклав не так. Є студенти, які мають образу, які згадують. А тут популярна хвиля всіх підносить і ті люди, які хотіли б заперечити, не хочуть в це влізати. Допис у Facebook – це не юридична база. Коли є паперова газета, то це документ», – переконаний завідувач кафедри зарубіжної преси.

Професор Лось незрозуміло реагує на цю промову: «Десять років тому Путін заявив, що України взагалі немає!».

«Ситуація сталася десять років тому, а ми говоримо з тієї точки, що зараз. Йосип Дмитрович теж людина й теж має права. В нього є честь і гідність», – підтримує Йосипа Лося Богдан Гудз.

Студенти намагаються пояснити, що всі на факультеті чули про історії з харасментом, а старші курси роками застерігали молодших. Голова пресцентру студентського уряду ЛНУ Вероніка Пільгуй повідомила, що самоврядування збирає свідчення від потерпілих. Лось знову вигукує: «Баба бабі сказала!».

«Ми колективно добиваємо лежачого! Це друга сторона медалі», – не перестає Житарюк.

Голова комісії Сухий каже, що звернення від студентів часом бувають дивними й стосуються «візуальних речей», бо хтось «не так глянув». Лось повертається до представників самоврядування й підвищеним тоном каже: «Я дивлюсь студенткам в очі й аналізую як професор, чи ви говорите чесно, чи ні». Одна зі студенток просить не торкатися до них.

Знову про розв'язання історії з харасментом розмірковує Гудз. Він каже, що хтось може розповісти журналістам про висновки комісії й це продовжить дискредитувати виш. Житарюк знову жаліється на студентів, говорить про низькі зарплати. Його нарікання перериває голова комісії Сухий й каже, щоб викладач не забував – університет славиться не тільки своїми професорами, але й студентами.

Голова комісії етики Олексій Сухий. Скриншот з відео

Коротко виступає представник профспілки Львівського університету. Він каже, що неможливо ігнорувати таку кількість повідомлень від колишніх студенток. Коли він каже, що частина акаунтів, яка писала про домагання була фейковою, Лось ствердно киває і каже, що нібито так і було.

«На превеликий жаль, це наше недопрацювання: нам не довіряють, щоб розказувати про ці ситуації», – каже представник профспілки й просить не розголошувати інформацію про обговорення, щоб ще більше «не провокувати інформаційних повідомлень».

Останньою слово бере завідувачка кафедри нових медій Наталія Габор. Вона була студенткою факультету, аспіранткою Йосипа Лося й працювала з ним на кафедрі. Вона хвилюється й каже, що потрібно запропонувати механізм, який би унеможливив харасмент у виші.

«Казатиму про те, що стосується мене й мого тривалого досвіду співпраці. Я такого нічого не мала. Мене таке ніяким чином не стосувалося, а я була аспіранткою. У мене були свої дуже складні стосунки з Йосипом Дмитровичем, пов'язані з викладанням і стажуванням за кордоном. Ніхто до мене ніколи не звертався.. Я сьогодні вранці не могла нормально збиратися, бо мені телефонували колеги й ті, з яким я вчилася. Вони кажуть, що в наш час такого ніколи не було. Вони не розуміють, як це могло статися», – говорить Наталія Габор.

Вона каже – всі чекають від університету якогось рішення і якщо його не буде, то втрачатиме репутацію не лише факультет, а й університет. Однак, на її думку, зашкодять і надто різкі рішення.

«Якщо ми щось приймемо, то теж втратимо в репутації, бо скажуть: "Гляньте, яке це гниле було середовище". Як колишня студентка я вболіваю за факультет і за університет. Мені боляче читати те, що пишуть в пресі. Проблема в тому, що навіть ті, з ким в мене були дуже гарні стосунки, які були гарними студентами й гарно відгукувалися про факультет. Вони раптом почали писати про факультет жахливі речі. Це б'є не тільки по мені, ніхто мене не згадує в негативній ситуації.. Треба бути дуже виваженими», – сказала Габор.

Голова Сухий ще раз звертається до студентів і просить їх передати комісії всі заяви від людей, які готові говорити неанонімно. Він знову пригадує ситуацію, яка була на математичному факультеті, коли університет швидко й тихо відреагував на скарги.

Комісія переходить до дискусії за зачиненими дверима. Рішення немає навіть після її завершення – розгляд продовжать у наступний понеділок, 3 березня.

Якщо ви постраждали від сексуального насильства, то можна звернутися до поліції (102). Повідомити про злочин та отримати психологічну допомогу можна у Національній гарячій лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Зробити це можна за номером телефону 0 800 500 335 або 116 123, у Facebook @lastradaukraine, Instagram @lastradaukraine, Telegram – NHL116123 чи електронною поштою – hotline@la-strada.org.ua.

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