87-річний Йосип Лось досі працює на факультеті журналістики Львівського університету

Після допису журналістки Катерини Родак, яка повідомила про домагання від професора факультету журналістики Львівського університету Франка Йосипа Лося, уповноважений з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний закликав потерпілих звертатися за допомогою. Подвірний зазначив, що Офіс омбудсмана працюватиме над тим, щоб покарати винних.

«Катерина Родак зробила неймовірно важливий крок – вона заговорила про те, про що довгий час мовчали. Висловлюю щиру подяку Катерині за її сміливість і стійкість, адже такі історії важливо озвучувати, навіть якщо це боляче і важко. Мовчання – це те, що дозволяє можливим кривдникам продовжувати свої дії, не боячись наслідків. Коли постраждалі розповідають свої історії, вони не лише дають собі можливість звільнитися від тягаря травми, а й допомагають іншим зрозуміти, що вони не самі», – написав Подвірний.

Він зазначив, що стежитиме за розвитком історії із домаганнями у Львівському університеті, який має бути місцем знань, а не страху й маніпуляцій. Подвірний закликав всіх потерпілих звертатися за допомогою на Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації Зробити це можна за номером телефону 0 800 500 335 або 116 123, у Facebook @lastradaukraine, Instagram @lastradaukraine, Telegram – NHL116123 чи електронною поштою – hotline@la-strada.org.ua.

«Під дописом Катерини сотні коментарів – там не лише слова підтримки, а й нові свідчення. Це означає, що проблема набагато глибша, ніж може здатися. Ми не просто беремо цю справу під контроль – ми зробимо все можливе, щоб подібне не повторювалося, а винні були покарані», – наголосив Подвірний.

Нагадаємо, що журналістка NGL.media Катерина Родак у вівторок, 25 лютого, опублікувала матеріал про постраждалих від сексуального насильства у театральних вишах. Крім цього, вона розповіла власну історію про домагання, які пережила у 19-річному віці на факультеті журналістики Львівського університету Івана Франка від професора Йосипа Лося.

Додамо, що 87-річний Йосип Лось працює на факультеті журналістики з 1971 року. З 1993 року до 2020 він очолював кафедру зарубіжної преси.