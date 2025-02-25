Представник омбудсмана відреагував на свідчення жінок про домагання професора Лося
Тарас Подвірний запевнив, що працюватиме над тим, щоб винні отримали покарання
Після допису журналістки Катерини Родак, яка повідомила про домагання від професора факультету журналістики Львівського університету Франка Йосипа Лося, уповноважений з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний закликав потерпілих звертатися за допомогою. Подвірний зазначив, що Офіс омбудсмана працюватиме над тим, щоб покарати винних.
«Катерина Родак зробила неймовірно важливий крок – вона заговорила про те, про що довгий час мовчали. Висловлюю щиру подяку Катерині за її сміливість і стійкість, адже такі історії важливо озвучувати, навіть якщо це боляче і важко. Мовчання – це те, що дозволяє можливим кривдникам продовжувати свої дії, не боячись наслідків. Коли постраждалі розповідають свої історії, вони не лише дають собі можливість звільнитися від тягаря травми, а й допомагають іншим зрозуміти, що вони не самі», – написав Подвірний.
Він зазначив, що стежитиме за розвитком історії із домаганнями у Львівському університеті, який має бути місцем знань, а не страху й маніпуляцій. Подвірний закликав всіх потерпілих звертатися за допомогою на Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації Зробити це можна за номером телефону 0 800 500 335 або 116 123, у Facebook @lastradaukraine, Instagram @lastradaukraine, Telegram – NHL116123 чи електронною поштою – hotline@la-strada.org.ua.
«Під дописом Катерини сотні коментарів – там не лише слова підтримки, а й нові свідчення. Це означає, що проблема набагато глибша, ніж може здатися. Ми не просто беремо цю справу під контроль – ми зробимо все можливе, щоб подібне не повторювалося, а винні були покарані», – наголосив Подвірний.
Нагадаємо, що журналістка NGL.media Катерина Родак у вівторок, 25 лютого, опублікувала матеріал про постраждалих від сексуального насильства у театральних вишах. Крім цього, вона розповіла власну історію про домагання, які пережила у 19-річному віці на факультеті журналістики Львівського університету Івана Франка від професора Йосипа Лося.
Додамо, що 87-річний Йосип Лось працює на факультеті журналістики з 1971 року. З 1993 року до 2020 він очолював кафедру зарубіжної преси.