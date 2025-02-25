Володимир Галицький працює старшим викладачем кафедри кінорежисури та кінодраматургії

Студенти Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого звинуватили у домаганнях 69-річного Володимира Галицького, який працює старшим викладачем кафедри кінорежисури та кінодраматургії і є заслуженим діячем мистецтв України. Свідчення трьох потерпілих вперше опублікував сайт NGL.media. Двоє дівчат захотіли залишитися анонімними, оскільки продовжують навчання й переймаються за своє майбутнє.

Відкрито про дії викладача розповіла 23-річна студентка КНУТКіТ Дарина Пасічник. За словами дівчини, про харасмент з боку Володимира Галицького в університеті було відомо давно.

«Всі знають про Галицького, що він цим займається зі студентками. Це знає й адміністрація університету. Ну, тобто це не секрет», – сказала дівчина.

Дарина Пасічник говорить, що неодноразово скаржилася керівництву університету, але реакції не було. В адміністрації не зважали на те, що викладач публічно обмацував студентку на занятті з операторської майстерності.

Коли розгорівся скандал із викладачем Андрієм Білоусом, студентка знову поскаржилася адміністрації університету на Володимира Галицького. За словами дівчини, після цього у виші зібрали комісію. У коментарі NGL.media університет повідомив, що заява Дарини Пасічник перебуває на розгляді.

Викладач Володимир Галицький заперечує всі звинувачення у домаганнях. Він заявив, що не чув про скарги від студенток чи адміністрації університету.

«Я перший раз від вас це чую. Що я можу сказати? Що за студенти, які обставини? Що це було? Я хочу бачити цих людей. Ніяких доторків, нічого такого не було. Може, я колись несвідомо образив когось, але щоб роздягати чи лапати, то такого не було», – переконує Володимир Галицький.

Іншим дівчатам, які звинуватили Галицького у домаганнях, 22 і 25 років. Всі історії потерпілих можна прочитати за посиланням. Зазначимо, що загалом NGL.media опублікували понад 20 історій чоловіків та жінок, які пережили насильство під час навчання акторської майстерності.

Нагадаємо, що хвиля свідчень потерпілих з'явилася після того, як наприкінці січня 23-річна колишня студентка КНУТКіТ Софія Сапожнік звинуватила у домаганнях 48-річного викладача Андрія Білоуса. Розслідування проти викладача розпочала поліція Києва. На час розслідування університет відсторонив Андрія Білоуса.

Про домагання також заявили у Чернівецькому театрі. Акторка Катерина Євдощук повідомила, що колишній керівник Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської Юрій Марчак домагався до неї, коли їй було 16 років.

У вівторок, 25 лютого, журналістка NGL.media Катерина Родак повідомила про харасмент, який вона пережила у 19-річному віці від викладача факультету журналістики Львівського університету Франка Йосипа Лося. Після цього про сексуальні домагання від професора повідомили десятки жінок.