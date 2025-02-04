Юрія Марчака облрада звільнила з посади директора в 2022 році

Колишнього керівника Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської Юрія Марчака звинуватили в домаганнях до 16-річної дівчини та непристойній поведінці під час занять. 23-річна акторка Катерина Євдощук написала 3 лютого на своїй сторінці у Facebook, що у 2018 році вона зазнала домагань під час проходження курсів з підготовки до вступу в університет. Сам Юрій Марчук звинувачення поки що не коментував.

Катерина Євдощук історію про домагання Юрія Марчука описала в пості на своїй сторінці Facebook. За її словами, вона це зробила через солідарність з жертвами іншого викладача з Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрія Білоуса і тому що зараз їй про це розповідати вже не страшно: «коли тобі 16 і ти ще дитина, ти боїшся сказати і мамі, і татові, і, навіть, найближчій подружці».

Як пише Катерина Євдощук, у 16-річному віці вона вирішила вступати до КНУ імені Івана Карпенка-Карого, і їй порекомендували готуватися до вступу у директора Чернівецького театру ім. Ольги Кобилянської Юрія Марчака.

«Він ще й був одногрупником майстра, до якого я вступала, думаю супер, якраз готуватиме в правильному напрямку. Але кожне заняття починалося з того, що до мене лізли з поцілунком в губи, при чому, дуже дорослим, двері в кабінеті зачинялися на ключ. (...) В моменти моєї підготовки програми діло доходило до того, що мені запросто могли запхати свої руки під кофту під ліфчик, чіпати мене за груди. Він міг засунути руку в труси. Пручання, виривання з обіймів не допомагали, бо над тобою двометровий сильний дядько. Я завжди вдягалася в джинси, кофти (це якщо хтось як завжди буде писати, що дівчата відверто вдягаються і всіх зваблюють). Та навіть якби я була в шортах, мені було 16 років!!! Маніпулювати тим, що це така професія, що треба в програмі, яку я розповідатиму на вступі, відігравати якраз оці емоції, на які він мене виводив, то в мене є величезне запитання!», – написала актриса.

Вона додала, що розповісти про пережите її спонукала розповідь її колишньої викладачки, акторки Ірини Лазер про домагання з боку Юрія Марчака, які сталися 20 років тому. Також Лазер в своєму пості на Facebook розповіла про те, як на репетиції зустрілася з викладачем університету Карпенка-Карого Андрієм Білоусом і про його неприпустиму поведінку під час цієї репетиції.

ZAXID.NET звернувся по коментар до колишнього директора театру Юрія Марчака. Наразі очікуємо на відповідь. У пресслужбі поліції Буковини зазначили ZAXID.NET, що наразі жодних заяв щодо домагань з боку Юрія Марчака до них не надходило.

У коментарі «Суспільному» юристка та координаторка лінії правничої допомоги «Юрфем: підтримка» Юлія Нікітіна розповіла, що за сексуальне насильство без проникнення, наприклад доторкання до статевих органів без згоди людини (стаття 153 Кримінального кодексу України), передбачене покарання у вигляді до п’яти років позбавлення волі. Постраждала чи постраждалий може повідомити про вчинене насильство у правоохоронні органи протягом п'яти років. Якщо насильство було вчинене щодо дітей, то строк давності починається з дня, коли потерпілий чи потерпіла досягли повноліття.