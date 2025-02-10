Андрія Білоуса звинувачують в домаганнях до студенток університету Карпенка-Карого

У понеділок, 10 лютого, правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо сексуальних домагань до студенток Київського національного університету імені Карпенка-Карого з боку викладача вишу та артдиректора «Молодого театру» Андрія Білоуса. Справу порушили після звернень постраждалих, повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Хоч правоохоронці не уточнюють імені фігуранта, там повідомили про «неправомірні дії викладача столичного університету». За даними hromadske, йдеться про Андрія Білоуса, який з початку січня 2025 року фігурує у скандалі щодо сексуального насилля.

«Про ймовірні домагання у колективі освітнього закладу правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж. Зокрема, до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вищого навчального закладу», – повідомили у пресслужбі поліції.

Зазначимо, раніше правоохоронці та сам університет заявляли, що до поліції не надходили заяви про насилля з боку викладача. Самі студенти та актори «Молодого театру» заперечують це. Адвокатка постраждалих вже подала скаргу щодо бездіяльності поліції до Шевченківського райсуду.

Тим часом у Києві триває акція, учасники якої вимагають відсторонити Андрія Білоуса з посади художнього керівника «Молодого театру». Сотні людей прийшли під будівлю театру, а згодом вирушили до КМДА, де передали відкритий лист із вимогою до мера Києва Віталія Кличка відсторонити Білоуса.

Домагання з боку Андрія Білоуса

Андрій Білоус – 48-річний актор, театральний режисер та викладач університету Карпенка-Карого, керівник освітнього теоретично-практичного проєкту «Майстерня Молодого» та художній керівник «Молодого театру». Чоловік, якого звинувачують у домаганнях, має звання заслуженого діяча мистецтв України та є лауреатом премії імені Олександра Довженка. У 2017 році увійшов до списку десяти найвпливовіших українських режисерів, за версією щотижневика «Дзеркало тижня».

У січні до адміністрації вишу надійшло анонімне повідомлення про домагання Андрія Білоуса. Тоді ж з’явилося відео де дівчина із прихованим обличчям звинуватила його у сексуальних домаганнях – за її словами, той почав писати їй влітку 2020 року, після її вступу до вишу.

За словами дівчини, Білоус писав їй недоречні повідомлення та надсилав інтимні фото інших студенток з проханням надіслати такі ж. Крім того, чоловік надсилав постраждалій свої інтимні світлини.

Університет звернувся до поліції та відсторонив Білоуса на час розслідування. Втім, він продовжив працювати у «Молодому театрі», проти чого виступили 46 його акторів. Водночас у Департаменті культури КМДА, куди надіслали заяву, повідомили, що не мають законних підстав для його відсторонення.