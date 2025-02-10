Митці з театральної спільноти вимагають відсторонити Андрія Білоуса з посади художнього керівника Молодого театру»

У понеділок, 10 лютого, у Києві під будівлею «Молодого театру» проходить мітинг, учасники якого вимагали відсторонити звинувачуваного у сексуальних домаганнях викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса. Чоловіка вже відсторонили від викладацької діяльності у виші, проте актори заявили, що поліція не прийняла їх заяв про домагання.

На акцію протесту прийшли кілька сотень людей з плакатами «Театр – не місце для насильства», «Голос митця має звучати, а не тремтіти» та «Геть Білоуса», «Театр має говорити» та «Безкультурна культура». Учасники вимагають відсторонити від роботи Андрія Білоуса, якого нещодавно звинуватили у домаганнях до студенток Карпенка-Карого та акторок театру.

Під час мітингу кияни збирали підписи до відкритого листа меру міста Віталію Кличку щодо відсторонення Білов. Після виступів під «Молодим театром» учасники акції влаштували ходу до КМДА, щоб передати лист Кличку.

Під час протесту одна з мітингувальниць роздягнулася під будівлею КМДА. Працівники поліції завели її будівлі та перевіряють, чи є в її діях адміністративне порушення. На відео, оприлюдненому журналістами, видно, як у відповідь на це деякі чоловіки-протестувальники зняли свій одяг.

Домагання з боку Білоуса

На початку січня 2025 року до адміністрації Київського національного університету імені Карпенка-Карого надійшла анонімна заява про домагання Андрія Білоуса. Тоді ж з’явилося відео де дівчина із прихованим обличчям звинуватила свого викладача, Андрія Білоуса, у сексуальних домаганнях – за її словами, той почав писати їй влітку 2020 року, після її вступу до вишу.

За словами дівчини, Білоус писав їй недоречні повідомлення та надсилав інтимні фото інших студенток з проханням надіслати такі ж. Крім того, чоловік надсилав постраждалій свої інтимні світлини.

Андрій Білоус

21 січня університет звернувся із заявою до поліції для «перевірки інформації», водночас заявивши, що заяви потерпілих щодо домагання Білоуса не надходили. Втім, вже 27 січня чоловіка відсторонили від викладацької діяльності.

У «Молодому театрі» 46 акторів також вимагають відсторонення Білоуса, який працює там художнім керівником. Втім, у Департаменті культури КМДА, куди надіслали заяву, повідомили, що не мають законних підстав для його відсторонення.

У пресслужбі поліції повідомили, що не отримували жодних заяв від постраждалих від домагань Білоуса людей, проте актори «Молодого театру» заперечують це. Адвокатка постраждалих вже подала скаргу щодо бездіяльності поліції до Шевченківського райсуду. Втім, офіційних коментарів щодо цього поліція наразі не надавала.

Доповнено 11:50. У пресслужбі поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження «за фактом можливих неправомірних дій викладача» – за даними джерел hromadske, йдеться саме про Андрія Білоуса. Правоохоронці розпочали провадження за ст. 153 ККУ (сексуальне насильство). Водночас у пресслужбі поліції визнали, що правоохоронцям надійшли звернення від колишніх студенток та адміністрації вишу.

«Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії, поліцейські спілкуються зі слухачами та випускниками навчального закладу, викладачами та адміністрацією вишу. Досудове розслідування триває», – повідомили у пресслужбі поліції.

Андрій Білоус – 48-річний актор, театральний режисер та педагог, керівник освітнього теоретично-практичного проєкту «Майстерня Молодого» та художній керівник «Молодого театру». Чоловік, якого звинувачують у домаганнях, має звання заслуженого діяча мистецтв України та є лауреатом премії імені Олександра Довженка. У 2017 році увійшов до списку десяти найвпливовіших українських режисерів, за версією щотижневика «Дзеркало тижня».