Домагання в українських університетах все частіше обговорюють у ЗМІ. Спершу йшлось про сексуальні домагання, а також психологічне та фізичне насильство у театральних вишах, згодом скандал виник і у Львові.

Журналістка-розслідувачка видання NGL.media Катерина Родак поспілкувалась з понад 20 жінками та чоловіками, які заявили про домагання та насильство у театральних університетах, та вирішила поділитись власною історією. Вона заявила про домагання зі сторони професора факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка Йосипа Лося і під її дописом десятки випускниць почали ділитись схожими історіями. Жінки знайшли у собі сміливість розповісти про домагання лише після закінчення університету. Хтось розповів про домагання 20-річної давності, з кимось це трапилось 9 років тому.

ZAXID.NET поспілкувався із психологинею громадської організації «Ла Страда» Нелею Тройчук та розповідає, як страх осуду та авторитет кривдника можуть змусити потерпілих мовчати, чому варто не знецінювати пережите та де шукати підтримку.

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На прикладі з Львівським університетом ми бачимо, що потерпілі від сексуальних домагань часто замовчують пережите та не одразу звертаються по допомогу. Хтось може тримати у собі ці емоції десятки років. Чому так відбувається?

Після цього допису про Йосипа Лося до нас на «гарячу лінію» почали надходити дзвінки як від молодих дівчат, які зазначали ім’я цього викладача, так і від чоловіків зараз уже зрілого віку, які теж зазнали домагань. Відповідаючи на запитання про те, чому потерпілі мовчать і не одразу звертаються по допомогу, ми маємо спиратись на те, у якій громаді вони перебувають та яким законодавством ця громада керується. Якщо у цій громаді відрегульовано усе, що стосується запобігання насильству, потерпілий телефонує і швидко приїжджає поліція, виписує терміновий заборонний припис, то це працює.

Якщо ми говоримо про сексуальні домагання, то лише наприкінці 2024 року набув чинності закон про покарання за сексуальні домагання. До цього, звернення до поліції означало, що вашу заяву приймуть, але не буде жодного руху, бо поліція не могла вчинити будь-яких дій до кривдника. Потерпілі розуміли, що вони не можуть отримати захист від держави.

Наше суспільство пронизане стереотипами, що «дівчатам оцінки ставлять за красиві очі». Страх осуду, недовіра до того, що тобі допоможуть, або ж це може бути авторитет викладача. Людина на владній позиції може проявляти маніпуляції, тиснути на студентів, а особливо на тих, до яких було здійснено сексуальне домагання.

Причиною може бути також відсутність механізмів захисту. Якщо університет немає політики реагування, або їх замовчують, потерпілі не знають, куди звертатись.

Чому мовчать? Вони травмовані. Вони не розуміють, як у стінах ВНЗ, куди вони прийшли по знання, авторитетні викладачі роблять такі речі. Це емоційний шок і травма, яка формується. Люди мають відчувати себе безпечно, але вони перебувають у небезпеці. Найголовніше – це страх наслідків. Може бути погіршення відносин у навчальній групі, люди можуть боятись можливості закінчити навчання та отримати диплом. Якщо я щось скажу, чи мене зрозуміють? Якщо я щось скажу, чи мене захистять? Чи мене не виженуть?

До дописів жінок, які зазнали сексуальних домагань, пишуть коментарі на зразок «він просто погладив тебе по руці – не роби з цього проблему». Давайте окреслимо, що таке сексуальні домагання та якими вони можуть бути.

Це умисне вчинення будь-яких дій сексуального характеру проти нашого бажання. Це може бути виражено вербально, не вербально чи фізично. Якщо це фізичне домагання, воно може проявлятись небажаними доторками, притисканнями, торканням волосся. Людина може притискатись до когось нібито їй тісно та бракує місця, щоб пройти.

Вербальними проявами можуть бути коментарі, погрози, непристойні зауваження, якісь недоречні розповіді про статеві акти. Можуть бути неприйнятні коментарі щодо зовнішності. Ті самі коментарі викладача про голі коліна студентки, які його збуджували. Або ж це може бути наполегливе вимагання побачень, посвистування, образливі жарти щодо статі. Є ще невербальне – наприклад, демонстрація статевого акту жестами, чи демонстрація статевих органів.

Ви говорили, що наше суспільство пронизане стереотипами. Є ще такий, як «вона сама винна, спровокувала, відверто одягнулась». Чому таким чином не можна виправдовувати кривдника?

Кривдником є той, хто здійснює насильство. Якщо ми зміщуємо відповідальність, то виходить, що ми толеруємо дії кривдника та ще більше закріплюємо цей стереотип. У такому разі, якщо йде масований обстріл країни, чому нам звинувачувати того, хто обстрілює? Може не потрібно було провокувати? Такі стереотипи є небезпечними, вони нанизуються, як намисто, передаються з покоління в покоління, вони мають у собі хибну інформацію. Так легше виправдати кривдника і легше не зустрітись з жорстокою реальністю, що я теж можу бути в небезпеці.

Немає такої поведінки чи ситуації, які б виправдовували домагання та те, що інша людина порушує чужі кордони. Якщо ми цей стереотип зміцнюємо, то ми змушуємо потерпілих почуватись ще більш винними, а це посилює їхню травму. Тому й люди, які зазнали домагань, мовчать.

Чому варто не замовчувати та не знецінювати своїх почуттів? Як це може вплинути на потерпілу людину?

Ми відчуваємо різні емоції… Зараз ми спілкуємось про сексуальні домагання і я відчуваю гнів до того, хто дозволяє собі здійснювати ці домагання до дівчат, хлопців, чоловіків та жінок. Якщо я цей гнів не ідентифікую, тоді я можу наробити шкоди у комунікації з іншими людьми, бо цей гнів у мені буде ще циркулювати. Ми маємо ідентифікувати, що ми відчуваємо, та висловити ці почуття. Як мінімум, комусь про це розказати. Якщо це залишиться невисловленим, то може відгукнутись психосоматичними розладами чи набутими хворобами. Важливо не замовчувати та не знецінювати почуття потерпілих.

Якщо ми переводимо відповідальність за здійснення сексуальних домагань на потерпілу особу, то ми якраз знецінюємо її почуття. У такому випадку ми створюємо культуру замовчування і лише посилюємо соціальну ізоляцію.

Якщо людина стикається з сексуальними домаганнями в університеті і хоче про це заявити, куди їй варто звертатись?

Насамперед, звертатись у поліцію, тому що наразі вже є зміни до законодавства і введено нову статтю про адміністративну відповідальність за сексуальне домагання (ст.173-7 КУпАП). Окрім штрафу та громадських робіт, там ще передбачено арешт до 15 днів. Можна звернутись за психологічною підтримкою до ГО «Ла Страда» – 116 123 з мобільного або 0 800 500 335 зі стаціонарного телефону. Лінії працюють безкоштовно, анонімно та цілодобово.

Треба захищати себе згідно з законом, тобто писати заяву про правопорушення, та отримати психологічну підтримку, щоб висловити цей психічний афект. Можливо, в університетах варто впроваджувати політику розгляду скарг щодо сексуальних домагань. Має бути просвітницька інформаційна робота серед студентів і викладачів про кордони. Я б ще рекомендувала створити систему анонімних звернень, мають бути комісії, з розгляду таких випадків.

Синергія усіх цих компонентів надаватиме підтримку. Якщо одна людина заговорить, то й інші зможуть наважитись. Це якраз те, що сталось з цим дописом у соцмережах. Одній людині варто заговорити і показати, що вона отримує підтримку, тоді буде більша сила.

Інколи люди бояться говорити через брак доказів. Наприклад, якщо домагання відбулось у кабінеті без свідків. Потерпілих можуть звинуватити у брехні. Чи є у такому випадку можливість притягнути кривдника до відповідальності?

Якщо потерпіла звертається до поліції із заявою, то це відповідальність поліції визначати чи це було хибне звернення, чи кривдник хоче уникнути відповідальності. Я вважаю, що якщо ви зазнаєте сексуального насильства, то ви маєте себе захищати, як мінімум зверненням до поліції. Має бути письмова заява, у якій усе конкретно прописати. Не просто писати, що викладач торкався мого волосся чи руки. Ні. Писати, що ви зазнали сексуальних домагань, які виражались вербально, не вербально чи фізично і вказувати, як саме це було.

Знаєте, коли звертаються через домашнє насильство, але кажуть, що ми посварились і він чи вона мене побила, не проговорюючи словосполучення домашнє насильство, тоді ця заява по іншому розглядається. Ми маємо називати речі своїми іменами. Якщо це сексуальне домагання, то так і писати. Домагання в університетах – це не особисті історії, це системна проблема. Ми маємо підтримувати тих, хто наважується говорити.

Ви сказали, що проблема домагань є системною, чи багато людей звертаються на гарячу лінію через домагання в університетах?

Поки не почалась ця остання хвиля з університетом у Львові, то на гарячу лінію «Ла Стради» не було таких дзвінків. Можливо, вони були у моїх колег, я не знаю. Але зараз вони йдуть хвилею. Вчора було два дзвінки, сьогодні вранці ще один, вони йдуть один за одним і про одну й ту саму людину. Тому я й роблю висновок, що домагання в університетах – це не особисті історії, це системна проблема.

Як друзі та близькі можуть підтримати потерпілих від домагань?

Ми можемо вислухати цю людину, не ставлячи уточнюючих питань. Не треба випитувати, а як це було, а що він тобі сказав, а що ти зробила. Жодних провокуючих, уточнюючих питань. Варто просто бути поруч, сказати, що я тут, ти можеш мені довіряти. Запевнити, що ви збережете її таємницю. Треба зберегти цей міст довіри з людиною, яка зазнала травматизації.