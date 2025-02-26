87-річний Йосип Лось викладав на кафедрі зарубіжної преси

Керівництво Львівського національного університету імені Івана Франка відсторонило від роботи 87-річного професора кафедри зарубіжної преси факультету журналістики Йосипа Лося, якого звинувачують у домаганнях. Інформацію про це ZAXID.NET підтвердили у керівництві кафедри.

У коментарі ZAXID.NET Йосип Лось заявив, що нічого не знає про відсторонення. Він сказав, що «негідні люди намагаються з'їсти йому печінки».

«Нічого не знаю про відстронення. Я буду викладати до ста років», – заявив Йосип Лось.

На сайті факультету з’явилося розпорядження про відсторонення викладача. У документі йдеться, що університет проводить службове розслідування.

Розпорядження про відстронення Йосипа Лося, яке опублікував факультет журналістики ЛНУ 26 лютого 2025 року

У пресслужбі поліції Львівської області розповіли ZAXID.NET, що до правоохоронців потерпілі не зверталися. Проте поліція розпочала перевірку й зареєструвала інформацію у єдиний журнал обліку заяв.

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Пресслужба Львівського національного університету імені Івана Франка повідомила, що звинувачення Йосипа Лося у харасменті розглядає Комісія з питань етики та професійної діяльності Вченої ради разом зі студентським самоврядуванням та факультетом журналістики. Університет запевнив, що адміністрація не отримувала скарг від студенток.

Зазначимо, що першою про домагання від Йосипа Лося розповіла журналістка сайту NGL.media Катерина Родак. За її словами, вона пережила це у 19-річному віці, коли навчалася на факультеті журналістики. Журналістка розповіла, що завкафедри зачинив її у своєму кабінеті, коли вона мала скласти залік.

«Ми були удвох, і я дуже довго слухала його лекцію про те, що я особлива, що мені потрібен особливий чоловік – арієць, українець, з хорошою генетикою. І що треба вагітніти. Що мені треба працювати лише там, де він скаже. І щоб я перестала спілкуватись з подругами, бо вони погано на мене впливають. І що носити джинси з оголеними колінами мені не можна – це не моє, це збуджує і відволікає викладачів (конкретно його)», – написала Катерина Родак.

Катерина Родак зазначила, що про домагання від професора Лося знали більшість студентів факультету та адміністрація. Проте публічної реакції не було попри скарги студентів.

Після публікації Катерини Родак у соцмережах десятки жінок почали повідомляти про домагання від Йосипа Лося, які вони пережили у різних роках.

Професор Йосип Лось відреагував на звинувачення й у коментарі журналістам Lviv.media сказав, що це брехня і провокація. Викладач назвав студенток, які свідчать про нього «свиньми».

«Які домагання, ти що жартуєш? Я від нікого нічого не вимагаю, просто прошу, щоб вони добре вчилися. Та це брехня, ви знаєте скільки мені років? Ну то смішно, я вже своє від цей… Я вже прадідусь, не просто дідусь, а прадідусь», – виправдовувався Йосип Лось.

Додамо, що 87-річний Йосип Лось народився у селі Нижанковичі на Львівщині. На факультеті журналістики він викладав із 1971 року, а з 1974 року став старшим викладачем кафедри історії журналістики. З 1993 року до 2020 року Йосип Лось очолював кафедру зарубіжної преси.