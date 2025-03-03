Катерина Родак під час засідання комісії етики Львівського університету, 3 березня 2025 року

Журналістка NGL.media Катерина Родак, яка першою опублікувала свідчення про домагання від професора Йосипа Лося, розповіла, що університет ігнорував письмові скарги студентів на поведінку викладача. Зокрема, журналістці вдалось отримати копії заяв за 2015 та 2019 роки. Крім цього, Катерина Родак змогла отримати лист від ректора Володимира Мельника до Міносвіти, в якому він повідомляв, що «порушення норм академічної етики не було». Про це журналістка повідомила під час засідання комісії етики та професійної діяльності Львівського університету у понеділок, 3 березня.

«Всупереч заявам, які лунають з уст окремих представників факультету, що ніхто ніколи не подавав письмових скарг, я таки знайшла для вас ці документи. Я видрукувала звернення до Міносвіти від студентів факультету журналістики за 2015 рік щодо поведінки Йосипа Лося, зокрема, домагань. Міністерство повідомило про це звернення університет, зокрема, ректора. Чи зробив щось університет, щоб убезпечити студенток? Ні. Ось ще один документ. У 2019 році студентка написала заяву на ім’я ректора щодо сексуальних домагань, де доволі відверто усе описала. Чи була реакція університету? Ні», – сказала Катерина Родак.

Зазначимо, що Володимир Мельник очолює Львівський університет з 2014 року. У 2015 році він запевняв Міносвіти, що порушень на факультеті журналістики немає.

Лист Володимира Мельника до Міносвіти, де він перелічував здобутки Йосипа Лося

Журналістка розповіла, що студенти також скаржилися на поведінку Йосипа Лося викладачам кафедри зарубіжної преси та інформації, де працював викладач. Катерина Родак передала комісії етики сім заяв від постраждалих. За її словами, також п'ять заяв надійшли уповноваженому з прав людини у Львівській області Тарасу Подвірному, троє потерпілих зателефонували на національну гарячу лінію з запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. Всі звернення стосуються домагань від професора Йосипа Лося.

«Ви можете не вірити мені, але як пояснити, що всі ці жінки, які пройшли через університет, також звинувачують професора Лося. Невже їх всіх підкупили чи змусили таке казати? Ні, це прямі свідчення, що цей професор десятки років практикував домагання та насильство. Ви можете навіть не вірити цим десяткам чи сотням звинувачень від студенток, багато з яких є відомими журналістками і які явно цінують свою репутацію дорожче, ніж професор Лось. І якщо вони зараз наважилися говорити, то це щось таки означає», – зверталась Катерина Родак до комісії етики Львівського університету.

Зазначимо, що комісія етики під керівництвом професора Олексія Сухого рекомендувала звільнити професора Йосипа Лося.

Викладач не був присутнім на засіданні, але передав Олексію Сухому свій договір з адвокатами й повідомив, що планує судитися через всі звинувачення. Викладач вважає їх брехнею.

ZAXID.NET детально розповідав, яким було перше засідання комісії з етики, під час якого частина викладачів стала на захист професора Лося. Йдеться, зокрема, про Наталію Габор, Мар'яна Житарюка, Юрія Васьківського та Богдана Гудза. На засіданні 3 березня викладачі не прийшли.

Ви можете розповісти ZAXID.NET про пережитий досвід домагань у вишах, заповнивши гугл-форму. Це можна зробити анонімно.

Нагадаємо, що першою про домагання, які вчиняв Йосип Лось, 25 лютого повідомила журналістка NGL.media Катерина Родак, яка зібрала свідчення про постраждалих від сексуального насильства студенток театральних вишів. Журналістка пережила домагання у 19-річному віці, коли навчалась на факультеті журналістики. Після допису Катерини про домагання від професора Лося почали писати десятки жінок, які навчалися на факультеті у різних десятиліттях.

На ситуацію відреагував представник омбудсмана у Львівській області Тарас Подвірний. Він сказав, що триматиме справу на контролі й вимагатиме покарання для винуватця.

Після розголосу Львівський університет відсторонив професора Лося від роботи на факультеті журналістики на час розслідування. Крім цього, поліція розпочала розслідування щодо сексуального насильства.