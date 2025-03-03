Професор Лось заперечує всі звинувачення від колишніх студенток

Комісія з питань етики та професійної діяльності Львівського університету імені Івана Франка на засіданні у понеділок, 3 березня, вирішила рекомендувати звільнити 87-річного професора Йосипа Лося, якого десятки жінок звинувачують у сексуальних домаганнях. На засіданні комісії виступила журналістка NGL.media Катерина Родак, яка першою оприлюднила свідчення проти Йосипа Лося, та уповноважений з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний.

«Комісія етики та професійної діяльності Вченої ради Львівського національного університету Івана Франка констатує, що Йосип Лось вчинив аморальні дії, які є несумісними з функціями викладача вищої школи. В результаті таємного голосування ухвалили рішення рекомендувати ректору, професору Мельнику, звільнити професора Лося з посади професора кафедри зарубіжної преси за вчинення ним аморального проступку, несумісного з продовженням цієї роботи. Стаття 41, пункт 3 Кодексу законів про працю України», – озвучив рішення голова комісії етики Олексій Сухий.

Представники студентського самоврядування подякували комісії за рішення й назвали його «правильним».

Зазначимо, що сам професор Лось на засідання комісії не зʼявився. Він передав договір, який уклав з адвокатами, і повідомив, що планує судитися із Катериною Родак. Нагадаємо, що професор Лось повністю заперечує всі звинувачення й називає їх наклепом.

«Я хочу подякувати комісії й від себе, і від імені всіх жінок, які подавали звернення. Це ваше рішення й подальші дії ректора будуть логічним завершенням цієї історії й можливо всі ми зможемо відчути, що справедливість відбулася і зло покаране», – сказала Катерина Родак.

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З чого почався скандал?

Нагадаємо, що перше свідчення про сексуальні домагання опублікувала журналістка NGL.media Катерина Родак. Вона 25 лютого розповіла, як Йосип Лось зачинив її 19-річну у своєму кабінеті. Після цього про домагання почали розповідати й інші жінки, які у різні роки навчалися на факультеті журналістики університету Франка.

Йосип Лось заперечив всі звинувачення, назвав їх провокацією та брехнею. Крім цього, він назвав колишніх студенток «свиньми».

Представник омбудсмана у Львівській області Тарас Подвірний відреагував на скандал й сказав, що триматиме справу на контролі й вимагатиме, щоб винуватець отримав покарання. Факультет журналістики 26 лютого відсторонив Йосипа Лося від викладання на час розслідування, а поліція Львівської області розпочала зареєструвала інформацію у єдиному журналі обліку заяв.

Додамо, що 87-річний Йосип Лось працював на кафедрі зарубіжної преси та інформації Львівського університету Івана Франка. З 1993 і до 2020 року він був завідувачем кафедри. Крім цього, професор Лось є заслуженим журналістом України, з 1990 до 1994 року він був депутатом Львівської облради.