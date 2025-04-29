У вівторок, 29 квітня, відбувся другий тур виборів ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Переможцем у ньому став хімік Роман Гладишевський. ZAXID.NET розповідає, що відомо про людину, яка очолюватиме Львівський університет наступні п’ять років, та що вона пообіцяла студентам і викладачам.

Спадковий хімік

66-річний Роман Гладишевський походить з родини хіміків. Його батько – Євген Гладишевський – понад 50 років працював у Львівському університеті. Був деканом хімічного факультету, завідувачем і професором кафедри неорганічної хімії, де виникла львівська школа кристалохімії, що тепер має світове визнання. Доктор хімічних наук Євген Гладишевський заснував цю школу в 1960-х роках разом з професорами Оксаною Бодак і Євгеном Черкашиним. Сьогодні кафедру і школу очолює його син Роман Гладишевський.

Мати Романа Гладишевського Тетяна понад 40 років пропрацювала на кафедрі біологічної хімії Львівського медичного університету.

Сам Роман Гладишевський після закінчення хімічного факультету ЛНУ працював у «Львівській політехніці» і за кордоном, аж доки його батько не вийшов на пенсію. В одному з інтерв’ю він пояснив це принципом «сімейності».

«Раніше, в Радянському союзі, був такий термін для інтелігенції – «сімейність». Представники однієї родини не могли працювати в одному закладі. Мій батько працював в університеті. Я з приємністю працював у Львівській політехніці, захищав дисертацію у московському університеті, а потім працював за кордоном. Та коли батько вийшов на пенсію, то я повернувся до Львова, до Львівського університету», – сказав Роман Гладишевський в інтерв’ю після того, як його обрали Амбасадором Львова.

До слова, племінник Романа Гладишевського Юрій Ігнатенко теж випускник хімічного факультету Львівського університету, він – кандидат наук, проте працює в IT.

У Романа Гладишевського також є сестра Надія Ігнатенко – педіатриня і спортивна лікарка, працює у Львівському фаховому коледжі спорту, і племінниця Лідія Ігнатенко – філологиня. Сам новообраний ректор університету, згідно з інформацією з відкритих джерел, дружини і дітей не має.

До слова, у 2018 році родина Гладишевських отримала від міськради Львова почесне звання «Шляхетна львівська родина». Номінував родину історичний факультет ЛНУ. А в 2022 році на честь Євгена Гладишевського перейменували вул. Менделєєва у Львові.

Закордонний досвід

Упродовж 1990-х років Роман Гладишевський вчився і працював в Женевському університеті в Швейцарії – був науковим співробітником лабораторії кристалографії і кафедри фізики твердого тіла. Також був професором лабораторії структури матеріалів університету Савуа у Франції.

Роботу з цими закладами Роман Гладишевський продовжує і сьогодні – як керівник фінансованих ними грантових програм. Також він керує науково-дослідними темами в межах грантів Міжнародного центру дифракційних даних (ICDD, США) та компанії «Матеріал Фази Дані Система» (MPDS, Швейцарія), спільними дослідженнями українських, польських, чеських і німецьких науковців.

Зв’язки зі Швейцарією Роман Гладишевський підтримує і поза грантами. Разом з громадянкою Швейцарії Маргаретою Карін Цензуаль він є співвласником ТОВ «Науково-консультаційна компанія «Структура-властивості». Фірма, за даними сервісу YouControl, зареєстрована у Львові і займається наповненням наукових баз даних.

Статки Романа Гладишевського

Якщо в минулі роки як керівник грантових українсько-швейцарських програм Роман Гладишевський отримував 200-400 тис. грн на рік, то в січні 2025 року він отримав 2,3 млн грн. В декларації зазначено, що це подарунок за реалізацію наукових проєктів особисто від П’єра Віллара. Раніше ж ішлося про подарунки від компанії Material Phases Data System MPDS Villars, що є грантодавцем програми, якою керує Роман Гладишевський.

Згідно з декларацією Романа Гладишевського за 2024 рік, на посаді проректора з наукової роботи у Львівському університеті він заробив 654 тис. грн і отримав 135 тис. грн гонорарів від університету. Як академік Національної академії наук отримав 61 тис. грн доплати за звання, а ще – 143 тис. грн пенсії. Подарунок від швейцарської фірми торік становив 397 тис. грн.

Роману Гладишевському належать дві квартири: одна – з 1996 року, площею 60 м2, друга – квартира батьків на вул. Саксаганського площею 155 м2, 17% якої належить його сестрі Надії Ігнатенко. Раніше новому ректору належало 33% квартири, але після смерті матері Тетяни Гладишевської в 2022 році він отримав у спадок половину її частки і частку батька.

У нового ректора ЛНУ є дві машини – це ВАЗ 1983 випуску і Opel Corsa 1992 року.

Щодо заощаджень, то Роман Гладишевський станом на січень 2025 року мав на рахунках майже 147 тис. грн, 38 тис. євро і 50 тис. швейцарських франків.

Наукові здобутки

У найсвіжішій декларації Роман Гладишевський також вказав дві корисні моделі та три винаходи у співавторстві з колегами. Загалом йому у співавторстві належать 19 патентів – ідеться про термоелектричні та електродні матеріали, матеріали для термопар, нові сплави та різні способи обробки, що можуть використовуватися у виробництві провідників.

Також у співавторстві він опублікував 23 томи монографій, 414 наукових статей, підготував 31 навчально-методичну розробку. Детальніше про участь Романа Гладишевського в Асоціаціях, конференціях, радах і комісіях можна дізнатися на його сайті.

Окрім того, Роман Гладишевський викладає студентам і був керівником міжнародної студентської програми.

Обіцянки університету

У своїй передвиборчій програмі Роман Гладишевський написав, що під його керівництвом Львівський університет до 2030 року має увійти у світовий рейтинг ЗВО, відновити статус дослідницького університету та стати повноцінним партнером у світовій науковій та освітній спільнотах. А Львів перетвориться на місто-університет.

Окрім того, він говорив про будівництво інноваційного лабораторного корпусу університету для наукових та освітніх потреб, введення в експлуатацію нового гуртожитку, покращення умов в аудиторіях і лабораторіях, модернізацію спорткомплексу, медзакладів університету, створення сучасної мережі харчування.

Студентам та аспірантам новий ректор обіцяє покращення навчальних програм та академічної мобільності, програми спільних дипломів з партнерськими закладами, розширення студентських просторів. Науковому і педагогічному складу – фінансову мотивацію на основі рейтингування, внутрішню систему підвищення кваліфікації, співпрацю з бізнесом, сприяння участі в міжнародних проєктах та супровід захисту прав інтелектуальної власності. Ішлося також і про комерціалізацію наукових розробок та освітніх послуг.

Також Роман Гладишевський пообіцяв запровадити в ЛНУ психологічний супровід і забезпечити інклюзію.

У своїй програмі новий ректор згадував і про воєнні виклики. Серед іншого, він говорив про адаптацію ветеранів до цивільного життя та підтримку родин військовослужбовців. Окрім того, в програмі ішлося про моніторинг університетом впливу війни на всі сфери життя з подальшою імплементацією результатів та участь у повоєнному відновленні України.

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Роман Гладишевський з 2014 року і до лютого 2025 року був проректором ЛНУ з наукової роботи. Через це багато хто в середовищі університету називає його ставлеником Володимира Мельника, який керував університетом 10 років, і вважає, що новий ректор продовжить політику старого.

Попри це, за Романа Гладишевського проголосували більше половини представників студентів, науковців та працівників Львівського університету.