За очікуваннями російської влади, до армії РФ зможуть долучитися до 5000 людей

Російський диктатор Владімір Путін підписав закон, який дозволяє людям без громадянства підписувати контракти на службу в російські армії. Зокрема, закон стосується людей, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях України, повідомило «Радіо Свобода» із посиланням на російські державні інформагенції.

У пояснювальній записці закону йдеться про те, що його ухвалення зумовлене необхідністю «негайного вжиття додаткових заходів щодо збільшення чисельності особового складу збройних сил». Голова комітету з оборони російської Держдуми Андрєй Картаполов заявив, що поправки щодо закону про службу в армії стосуються насамперед тих, хто перебуває на окупованих Росією територіях України.

«Це ще одне джерело докомплектування армії. Ми також закриваємо прогалину в законодавстві, адже кожна людина повинна мати право вступити до Збройних сил Російської Федерації», – сказав він.

Водночас Картаполов запевнив, що закон нібито не пов’язаний із браком контрактників. За оцінками чиновника, завдяки поправкам Росія зможе долучити до військової служби 4000-5000 людей. Зазначається, що в обмін на контракт із російською армією людям пропонуватимуть отримати паспорт Росії.

За даними прикордонної служи ФСБ, протягом 2024 року до Росії в’їхали майже 90 тис. людей без громадянства, без урахування туристів та транзитних пасажирів.

Нагадаємо, наприкінці березня Владімір Путін видав указ щодо примусової паспортизації українців на ТОТ. Він зобов'язує українців без паспорта РФ самостійно виїхати до 10 вересня 2025.