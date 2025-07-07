67 учнів отримали премії за свою успішність

У Львові нагородили 67 школярів, які стали призерами всеукраїнських етапів олімпіад та конкурсів. Усі вони отримали по 10 тис. грн премії, повідомила Львівська міська рада.

Загалом львівські учні здобули 73 призові місця, а шестеро з них перемогли одночасно на двох змаганнях. Підсумки Львова цей рік такі:

53 переможці IV етапу всеукраїнських предметних олімпіад,

18 переможців ІІІ етапу всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України,

1 переможець всеукраїнських етапів XV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка,

1 переможець XХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Повний список нагороджених читайте за посиланням.

«Я гордий служити громаді, де є такі мудрі діти. Думаю, що мені заздрять всі мери України. Для мене честь сьогодні подякувати вам за вашу щоденну працю і вручити ці нагороди», – привітав переможців міський голова Львова Андрій Садовий і нагородив їх відзнаками.

Нагадаємо, МОН змінило правила проведення шкільних олімпіадах. Детальніше про це ZAXID.NET писав тут.