Зміни в шкільних олімпіадах дадуть більше можливостей для учнів

Міністерство освіти і науки України пояснило, що зміниться в шкільних олімпіадах. Нововведення дають більше можливостей для здібних учнів проявити себе. В олімпіадах можуть брати участь учні з особливими освітніми потребами та діти, що перебувають за кордоном.

«Ми не лише підтримуємо талановитих школярів, а й створюємо умови, за яких кожен може проявити свої здібності. Олімпіади – це не лише змагання, а й шлях до розвитку критичного мислення, наукової допитливості та майбутнього професійного успіху наших дітей, а отже, й розвитку країни», – зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Олімпіади матимуть кілька етапів.

Перший етап – місцевий (1 жовтня – 10 листопада)

Відкрита реєстрація, завдяки якій школярі самі зможуть подавати свою заявку, без погодження вчителів.

Другий етап – обласний (1 грудня – 26 січня)

Передбачає однакові завдання для всіх, що забезпечує рівні умови. На цьому етапі долучаються школярі, що навчаються за кордоном, та учні наукових ліцеїв.

Третій етап – державний (15 березня – 10 травня)

Склад учасників ІІІ етапу формуватиметься з двох частин:

регіональний склад команди своєї області – за результатами останніх двох років;

додатковий склад команди – якщо учні показали найкращий результат у країні, але не увійшли до регіонального складу команди. Ця система дає змогу більшій кількості учнів взяти участь у змаганнях, навіть якщо вони не стали переможцями обласного етапу, але показали високі результати у всеукраїнському рейтингу. Це дає шанси для понад 30-40% учнів та учениць.

Для учасників третього етапу олімпіад організовують тренувальні збори. До олімпіад з математики, фізики та астрономії долучаються учні Українського фізико-математичного ліцею.

Переможці державних олімпіад матимуть відбіркові та тренувальні збори для підготовки на міжнародні олімпіади.

Водночас на заміну інтернет-олімпіадам тепер будуть проводити STEM-олімпіаду: інтелектуальне змагання з природничої, математичної, технологічної та інформатичної дисциплін. У них змагатимуться учні 9-11 класів шкіл та профтехів у 2 етапи: очний і заочний.

Детальне розʼяснення МОН про олімпіади можна почитати тут.